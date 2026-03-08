Una jornada más en el Clásico Mundial de Beisbol este domingo que significó ver al primer país clasificado a los Cuartos de Final, algunos siguen haciendo lo necesario para pensar en avanzar a la siguiente fase, pero su grupo no tiene nada escrito y otros penden de un hilo y esperan un milagro para su futuro.

Japón gana su tercer duelo y clasifica

La selección de Shohei Ohtani está, una vez más, en la siguiente fase del Clásico Mundial , reafirmando su estampa de favorita, tras vencer a Australia 4-3, guiados en esta ocasión por Masataka Yoshida con un cuadrangular de dos carreras y aseguraron el primer lugar del Grupo C.

La novena oceánica fue la que abrió el marcador hasta el sexto rollo. En la séptima vino el tablazo de Yoshida para dar la vuelta y en la octava, dos rayitas más, una de ellas de caballito en el turno de Seiya Suzuki para encaminar el juego. Australia dio el susto con dos cuadrangulares solitarios en la novena, pero Japón contuvo el intento de remontada.

Australia (2-1) puede asegurar el segundo boleto del grupo con una victoria contra Corea el lunes (juego que será durante la madrugada en México). Japón enfrenta a la eliminada República Checa el martes.

China Taipéi le gana a Corea, ahora dependen de ellos

De forma dramática y en un duelo de cuadrangulares, China Taipéi derrotó 5-4 en extra innings a Corea del Sur por primera vez en el CMB y pusieron su propia marca en 2-2 , evitando la eliminación.

En un emocionante juego de remontadas, la pizarra terminó igualada a tres luego de nueve entradas; jugando pelota pequeña en la décima, un toque de sacrificio de Kun-Yu Chiang llevó al plato a Chieh-Hsien Chen para la carrera que significó la victoria.

Si Corea vence a Australia, habría triple empate en el Grupo C y todo dependería del TQB, es decir, el menor promedio de carreras permitidas por outs defendidos.

República Dominicana, sin piedad sobre Países Bajos

Países Bajos no pudo seguir festejando su gran victoria del sábado, ya que los quisqueyanos de Albert Pujols los bajaron de su nube a punta de bambinazos con victoria por 12-1 en siete entradas , terminando de manera prematura por regla de misericordia.

Desde el comienzo, los dominicanos sentaron la pauta con dos carreras; en la tercera llegó un homerun de Vladimir Guerrero Jr. de dos rayitas y en la quinta explotaron con cuadrangulares Junior Caminero y Austin Wells mientras armaban un rally de seis. En la séptima baja, Juan Soto pegó otro homerun con Ketel Marte a bordo para sentenciar el asunto. Los isleños lideran el Grupo D, mientras que la selección europea marcha 1-2 en el pelotón.

Italia gana y mete presión en el Grupo B

Italia no baja los brazos, mandó un mensaje para Estados Unidos y México y, de paso eliminó a Gran Bretaña del CMB tras ganarles 7-4 , lo que fue la tercer derrota de los ingleses, mientras la “azzurra” ya está 2-0, tras vencer también a Brasil.

A pesar de que Gran Bretaña puso diferencia de dos carreras en la primera entrada, la ofensiva italiana se desató con el momentáneo empate en la tercera: sacaron ventaja de tres en la cuarta y llegaron a siete en la quinta; la reacción británica alcanzó solo para un par más en la octava.

Colombia y Nicaragua dicen adiós

Dos selecciones más, con sus derrotas de este día, terminaron con sus aspiraciones en el CMB . Nicaragua fue blanqueada por Israel 5-0 y, con tres descalabros, los centroamericanos se despidieron del Grupo D en el Clásico Mundial y siguen sin victorias en ninguna edición de este evento (siete derrotas).

Colombia cayó 7-4 ante Cuba -que está invicta en dos juegos- y también fue la tercer derrota para los cafetaleros dentro del sector A para quedar eliminados. Nicaragua tendrá que pasar por la reclasificación para la siguiente edición, Colombia espera por el cierre de su grupo.

Resultados del WBC este domingo

China Taipéi 5-4 Corea del Sur

Australia 3-4 Japón

Colombia 4-7 Cuba

Países Bajos 1-12 República Dominicana

Gran Bretaña 4-7 Italia

Nicaragua 0-5 Israel

