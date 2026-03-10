El duelo entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol dio de qué hablar dentro y fuera del diamante. Luego de la victoria (3-5) estadounidense, Randy Arozarena encendió la polémica .

El jardinero de la novena mexicana se lanzó contra Cal Raleigh, el receptor de "las barras y las estrellas", luego de que le negara el saludo cuando coincidieron en el plato, en Daikin Park de Houston, Texas.

Arozarena se paró en home para comenzar un turno al bat , pero antes decidió estirar su mano para saludar a quien es su compañero en los Marineros de Seattle; sin embargo, no obtuvo respuesta y se quedó con la mano tendida.

Esta situación desató críticas para el receptor estadounidense y Randy Arozarena se lanzó con una fuerte declaración al término del encuentro en el World Baseball Classic.

"Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pi..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El 'good to see you' que me dijo, que se lo meta en el cu...", declaró Randy, quien antes reconoció que los padres de Cal lo abrazaron cuando se encontraron en el hotel.

El antecedente en el Clásico Mundial de 2023

No es la primera vez que esto pasa con Randy Arozarena . En la pasada edición del Clásico Mundial de Beisbol hizo lo mismo con Will Smith, el receptor en aquel duelo.

El pelotero de Los Ángeles Dodgers también lo dejó con la mano extendida y desató críticas hacia él; sin embargo, podría haber una explicación sobre la negativa de los receptores.

Enrique Rojas, analista de ESPN, explicó lo que podría ser una respuesta al comportamiento de los catchers .

"En estos tiempos, los catchers no están dando mano a los bateadores porque si el cátcher se ensucia de brea de pino lo pueden expulsar del juego", explicó el dominicano.

SV