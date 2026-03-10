Cuando el encuentro parecía perdido en St. James’ Park, el Barcelona aprovechó un error del Newcastle en el agregado, al cometer un claro penal sobre Dani Olmo en el borde del área grande y Lamine Yamal lo convirtió para el empate definitivo 1-1 en la ida de los Octavos de Final de Champions League.

Las Urracas habían capitalizado poco tiempo antes. El gol de los ingleses cayó en el minuto 86 , con un centro desde el costado derecho que llegó a los pies de Harvey Barnes, quien remató completamente solo tras ganarle la espalda a la desconcentrada defensa catalana. Joan García había logrado hacer contacto con el balón, pero el efecto y el descompuesto bote de la esférica fueron incontrolables para el guardameta.

El gol fue solo la consecuencia de un aviso previo unos minutos antes, cuando Joelinton había logrado marcar también sin marca frente al arco, luego de encontrar la número cinco tras un disparo de un compañero que fue al poste, pero el número 7 del Newcastle estaba en posición adelantada al momento de ese disparo.

Durante gran parte del encuentro los locales impusieron sus condiciones dentro del terreno de juego, manteniendo la posesión del balón, aprovechando contragolpes y despistes de la remendada zaga blaugrana, formada por Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí y Gerard Martín y Joan García tuvo que ser protagonista bajo los tres palos.

El tridente en el ataque del Barcelona, con Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski tampoco lució, con pocas oportunidades claras, un Yamal desconectado por lapsos y poca capacidad de asociarse con Fermín y Pedri, quien se notó desgastado durante el segundo tiempo, sumado a que en el medio campo sin Frenkie de Jong, Hansi Flick tuvo que recurrir a Marc Bernal, al que se le notó la inexperiencia en un juego de este calibre.

El Newcastle, si bien no ganó en la estadística de posesión por muy poco, sí fueron más eficientes al tenerlo, aunque no capitalizar las jugadas les puede salir caro. Consiguieron más remates al arco y la propia velocidad con la que jugaron los llevó a cometer seis fueras de lugar .

La próxima semana en el Camp Nou, lo que pudo ser un duelo en el que manejen los hilos en el terreno de juego con el cronómetro a favor y el factor mental de su lado, ahora será un encuentro al que tendrán que ir con el mismo atrevimiento que en casa para poder hacerle daño al Barça, que ha demostrado sus debilidades en las semanas recientes, pero en casa muestran una versión casi imbatible.

SV