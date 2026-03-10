El Liverpool topó con pared en Estambul y Galatasaray hizo lo que tenía que hacer en casa para tomar ventaja mínima en los Octavos de Final de la Champions League 2026 frente al club inglés, pero el resultado no cierra en absoluto la eliminatoria de cara a la Vuelta la próxima semana en Anfield .

Siguiendo el popular dicho de que "dos cabezazos en el área es gol" y la tendencia de varios partidos en los playoffs con goles tempraneros, al minuto 7' del partido, en un tiro de esquina, Victor Osimhen dio el primer impacto con la testa y el balón le quedó a Mario Lemina para dar el segundo y enviarla dentro de la portería de los Reds para el único tanto de la noche en Turquía.

Detalles del primer juego de Ida en Octavos de Final

La falta de más goles no hizo menos emocionante ni intenso el partido, que se convirtió en un ir y venir para ambos equipos en la cancha, pero la suerte no volvió a sonreír para ninguna escuadra. Liverpool ya había dado avisos, pero con el transcurso del primer tiempo, la creatividad fue disminuyendo.

Los de rojo y amarillo tampoco bajaron los brazos ni se conformaron con la ventaja, pues realizaron varias aproximaciones vertiginosas , aprovechando los errores de una desconcentrada defensa, sobre todo en la zona de Ibrahima Konaté.

En el segundo tiempo llegaron más goles, pero ninguno subió al marcador por diferentes motivos. Los turcos habían ampliado la ventaja al 62' luego de un error del propio Konaté al jugarla con su portero; después no la pudo controlar el zaguero frente a la portería y quedó a merced de Osimhen, quien la había mandado a las redes, pero no contó por posición fuera de lugar previo.

El dorsal 5 de los ingleses no tuvo ni cerca su mejor noche. Diez minutos más tarde, en un caótico tiro de esquina, Konaté, en medio de seis rivales, hizo contacto con el balón para rematar, pero con el brazo y tras una serie de rebotes, el esférico se escapó hasta entrar a la portería y, aunque el árbitro Gil Manzano había marcado gol, el VAR echó para atrás la decisión .

El ritmo no bajó en los 45 minutos del complemento y Liverpool lo intentó de corta, mediana y lejana distancia sin éxito, mientras Galatasaray siguió aprovechando las carencias defensivas de la visita, pero la puntería no volvió a estar fina, sumado a la actuación destacada de ambos porteros, Giorgi Mamardashvili y Uğurcan Çakır.

La Vuelta será el martes en Anfield, donde será clave que la afición no deje caminar solos a sus jugadores si quieren recuperar una ventaja mínima, pero contra un rival que probó que no le teme a nadie .

