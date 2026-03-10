Chivas vs América Femenil: Estas son las zonas del Estadio Akron donde aún hay boletos

Chivas recibe al América este martes 10 de marzo en el Estadio Akron a las 19:07 horas, partido correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, encuentro que había sido aplazado previamente por motivos ajenos al torneo.

Tras los hechos de violencia que marcaron al Estado de Jalisco el pasado 22 de febrero, finalmente se disputará el esperado encuentro del Clásico Nacional Femenil, uno de los enfrentamientos más llamativos del campeonato, que se jugará en un contexto de expectativa y rivalidad entre ambos clubes.

Con la promesa de dejar todo en la cancha, Chivas y América compiten con la mira puesta en el segundo lugar de la tabla general, actualmente liderada por Rayadas de Monterrey.

Para el conjunto rojiblanco, jugar en casa representa una oportunidad clave, ya que una victoria las colocaría a solo un punto del liderato.

En el caso del América, un triunfo les permitiría alcanzar los 24 puntos, acercándose también al equipo regiomontano, que se mantiene en la cima con 26 puntos.

El partido podrá seguirse en transmisión en vivo a través de las plataformas de streaming Prime Video y Fox en Tubi. No obstante, para quienes deseen vivir la experiencia desde el estadio, aún es posible encontrar boletos disponibles para asistir al encuentro.

¿Qué lugares del Estadio Akron aún tienen boletos?

De acuerdo con el sitio oficial de Boletomóvil, todavía hay algunos asientos disponibles para presenciar el partido del Clásico Nacional Femenil. Entre las secciones con disponibilidad se encuentran:

Cabecera inferior norte

Secciones disponibles: T13 y T8

Cabecera inferior sur

Sección disponible: T1-28

Cabecera superior norte

Secciones disponibles: T2-08, T2-09, T2-10 y T2-11

Lateral superior poniente

Secciones disponibles: T2-03, T2-06 y T2-07

CAPTURA DE PANTALLA/Boletomóvil

¿Cuánto cuestan los boletos?

De acuerdo con la plataforma de venta, todos los boletos disponibles tienen un costo de 107 pesos mexicanos, lo que representa una opción accesible para quienes quieran asistir al estadio y apoyar a su favorito.

Los boletos pueden adquirirse a través del siguiente enlace: https://boletomovil.com.

Con ambos equipos peleando por los primeros lugares del torneo y con la histórica rivalidad que caracteriza al Clásico Nacional, se espera un partido intenso en el Estadio Akron, donde la afición podrá disfrutar de uno de los encuentros más atractivos de la Liga MX Femenil.

