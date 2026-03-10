¿Qué hubiera pasado si Jesús Cruz no se presentaba a pichar con la pizarra igualada frente a Estados Unidos y, en su lugar, subía a la lomita un pitcher de Grandes Ligas? Esa es una pregunta que se ha repetido constantemente en las últimas horas. La respuesta nunca se sabrá. Lo que sí es claro es que la Selección Mexicana tenía poco margen de maniobra debido a las limitaciones que presenta su bullpen por las restricciones impuestas a varios lanzadores por parte de sus organizaciones en la Major League Baseball.

Como ya se ha mencionado anteriormente, algunos jugadores se vieron imposibilitados de participar en el Clásico Mundial de Béisbol por el tema de los seguros, que buscan cuidarlos ante una posible lesión y evitar conflictos con los equipos a los que pertenecen en la MLB. Incluso quienes sí recibieron permiso lo hacen con limitaciones, especialmente los pitchers, quienes tienen un tope de lanzamientos y, dependiendo del número de picheos que registren, deben cumplir con días específicos de descanso.

Por ello, frente a Estados Unidos, Benjamín Gil optó por darle la oportunidad a Jesús Cruz, quien se ha convertido en uno de los mejores relevistas mexicanos, tanto en la LMB como en la LMP. La intención era que el nacido en Salinas de Hidalgo trabajara por más de una entrada; sin embargo, cuando el panorama se complicó, el manejador tuvo que comenzar a mover sus piezas. No solo pensaba en cómo cerrar el duelo ante los estadounidenses, sino también en administrar su bullpen de cara al juego contra Italia, que será decisivo para definir el pase a los Cuartos de Final.

"Cruz se equivocó, dejó dos picheos cómodos. Y hablando del partido, si te pones a verlo, se equivocó en un picheo. El que nos costó fue el jonrón de las dos carreras. Ahora, sé que hay muchísimos que van a querer criticar, pero para que entiendan, también por las restricciones, estábamos muy limitados. La idea era que quizás Cruz nos diera más de una entrada para poder tener margen de cómo manejar y a quién meter al final del juego".

"Cuando Cruz saca únicamente un tercio y permite las cinco carreras, nos complicó el final del juego. En la novena entrada estábamos teniendo conversaciones respecto a, ¿si usamos a Vodnik o usamos a Muñoz, el mejor cerrador del mundo? Porque si pichaba Muñoz, él no iba a estar disponible para Italia. Si pichaba Vodnik y hacía x cantidad de picheos de su límite, tampoco estaría para Italia. Si picha Bernardino, tampoco iba para contra Italia", señaló Benjamín.

Para Benjamín, las restricciones que imponen los equipos de Grandes Ligas para cuidar a sus peloteros se deben respetar. Por lo que no busca más que cuidar a sus dirigidos con el fin de que puedan ayudar a la Selección Mexicana, pero también volver en las mejores condiciones con sus organizaciones.

"Tenemos que respetar a sus organizaciones y pensar en el bien del jugador. Si la organización tiene restricciones para los picheos, es porque ellos los están cuidando. Y también yo, como manejador de México, no nomás que tengo que cuidar a la Selección, tengo que cuidar a nuestras estrellas mexicanas".

Los otros pitchers inelegibles

La Selección Mexicana no solo enfrenta restricciones en el manejo de su pitcheo por parte de las organizaciones de la MLB, también carga con ausencias que, en otro contexto, habrían fortalecido notablemente su cuerpo de lanzadores.

Entre los nombres que no pueden ser considerados están Julio Urías y Roberto Osuna, dos pitchers con talento probado al más alto nivel. Ambos llegaron a consolidarse en Grandes Ligas y en su momento fueron considerados piezas importantes para cualquier selección nacional. Sin embargo, sus carreras se vieron marcadas por problemas fuera del terreno de juego.

Urías fue arrestado en Estados Unidos tras una acusación de violencia doméstica, un caso que derivó en sanciones y en su salida de las Grandes Ligas. Por su parte, Osuna también enfrentó una suspensión luego de un incidente en el que fue acusado de agredir a una mujer, situación que terminó afectando su permanencia en la competencia.

El panorama mexicano

Vencer a Estados Unidos no le aseguraba a México su boleto a la siguiente ronda. Antes de ese enfrentamiento, en el Grupo B había tres equipos con récord de 2-0: los estadounidenses, la novena azteca e Italia. Por ello, Benjamín Gil optó por ser cauteloso y reservar parte de sus mejores armas para el compromiso contra los europeos, programado para este miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas.

Una victoria ante los estadounidenses habría acercado al conjunto tricolor a su objetivo; no obstante, aún existía la posibilidad de que las tres selecciones terminaran empatadas con marca de 3-1. Tras la derrota, México quedó obligado a vencer a Italia y, además, le conviene que Estados Unidos también supere a los europeos para que lleguen con registro de 2-1 y así evitar un posible empate múltiple.

En caso de igualdad en el standing, el primer criterio de desempate establece que el equipo que haya ganado los enfrentamientos directos entre los conjuntos empatados avanzará a la siguiente ronda. Si tres o más selecciones terminan con la misma marca y una de ellas ganó todos sus duelos ante las demás, ocupará la posición más alta del grupo. Por el contrario, si un equipo perdió todos sus enfrentamientos frente a los otros involucrados en el empate, quedará ubicado en la posición más baja.

Pitchers disponibles contra Italia

Javier Assad (será el abridor ante los italianos)

Brennan Bernardino

Víctor Vodnik

Andrés Muñoz

Alexander Armenta

Roel Ramírez

Luis Gastelum

Alex Carrillo

Samy Natera Jr.

Robert Garcia

Gerardo Reyes

Jesús Cruz

Daniel Duarte

