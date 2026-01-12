Lunes, 12 de Enero 2026

Deportes | Liga MX

¿Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Chivas de la J2 del Clausura 2026?

Bravos recibe al Rebaño en un duelo exigente, con ambos equipos motivados tras ganar en su debut

Por: Oralia López

Juárez y Chivas se enfrentan en el primer día de acción dentro de la segunda fecha del campeonato mexicano. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El enfrentamiento correspondiente a la Jornada 2 (J2) del Clausura 2026 de la Liga MX, que medirá a Bravos de Juárez contra Chivas, se llevará a cabo este martes 13 de enero. Ambos conjuntos vienen de conseguir la victoria en la primera fecha y buscarán mantener su buen inicio para seguir en la cima de la clasificación. Entérate a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Juárez vs Chivas: Así llegan los equipos a la J2 del Clausura 2026

La frontera será el escenario de un partido de alta exigencia este martes. El equipo chihuahuense, en la tercera posición de la Tabla General, se enfrenta a una importante prueba ante uno de los conjuntos con mayor peso en el futbol mexicano y que arriba como sublíder a esta fecha.

Juárez viene de una victoria como visitante ante Mazatlán, en un partido donde destacó el aporte de su cantera con goles de Javier Nevárez y Denzell García. Además, el encuentro marcará la presentación de Pedro Caixinha ante su afición, con el objetivo de consolidar al equipo en los primeros puestos de la clasificación. A esto se suma el reciente refuerzo de Javier Aquino, quien aportará experiencia y liderazgo al plantel.

Por su parte, Chivas llega con expectativas altas tras imponerse a Pachuca en la J1. El equipo dirigido por Gabriel Milito dominó la posesión del balón y mostró fuerza en su ofensiva. Con Armando “Hormiga” González como referente en ataque, el Rebaño Sagrado buscará confirmar que su buen arranque no fue circunstancial y tratará de dar un golpe de autoridad como visitante.

La última ocasión en que se encontraron fue en el pasado Apertura 2025, cuando los Bravos se impusieron a los rojiblancos por 2-1 en Guadalajara, como parte de la J5.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Chivas de la J2 – Liga MX

Este martes 13 de enero, Juárez recibirá a Chivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro del calendario de la J2 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá EN VIVO por televisión abierta y por streaming.

  • Fecha y hora: Martes 13 de enero, 21:10 horas
  • Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN
**Horarios del centro de México
***Sujeto a cambios de transmisión

---

OF

Temas

