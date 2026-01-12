El enfrentamiento correspondiente a la Jornada 2 (J2) del Clausura 2026 de la Liga MX, que medirá a Bravos de Juárez contra Chivas, se llevará a cabo este martes 13 de enero. Ambos conjuntos vienen de conseguir la victoria en la primera fecha y buscarán mantener su buen inicio para seguir en la cima de la clasificación. Entérate a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Juárez vs Chivas: Así llegan los equipos a la J2 del Clausura 2026

La frontera será el escenario de un partido de alta exigencia este martes. El equipo chihuahuense, en la tercera posición de la Tabla General, se enfrenta a una importante prueba ante uno de los conjuntos con mayor peso en el futbol mexicano y que arriba como sublíder a esta fecha.

Juárez viene de una victoria como visitante ante Mazatlán, en un partido donde destacó el aporte de su cantera con goles de Javier Nevárez y Denzell García. Además, el encuentro marcará la presentación de Pedro Caixinha ante su afición, con el objetivo de consolidar al equipo en los primeros puestos de la clasificación. A esto se suma el reciente refuerzo de Javier Aquino, quien aportará experiencia y liderazgo al plantel.

Por su parte, Chivas llega con expectativas altas tras imponerse a Pachuca en la J1. El equipo dirigido por Gabriel Milito dominó la posesión del balón y mostró fuerza en su ofensiva. Con Armando “Hormiga” González como referente en ataque, el Rebaño Sagrado buscará confirmar que su buen arranque no fue circunstancial y tratará de dar un golpe de autoridad como visitante.

La última ocasión en que se encontraron fue en el pasado Apertura 2025, cuando los Bravos se impusieron a los rojiblancos por 2-1 en Guadalajara, como parte de la J5.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Chivas de la J2 – Liga MX

Este martes 13 de enero, Juárez recibirá a Chivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro del calendario de la J2 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá EN VIVO por televisión abierta y por streaming.

Fecha y hora: Martes 13 de enero, 21:10 horas

Martes 13 de enero, 21:10 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF