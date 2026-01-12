El encuentro de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX entre Necaxa y Monterrey se llevará a cabo este martes 13 de enero. Los Rayos buscarán confirmar el buen inicio de torneo, mientras que Rayados intentará conseguir sus primeras unidades. Por si quieres verlo, te informamos la hora de inicio y dónde ver pasarán el partido EN VIVO.

Necaxa vs Monterrey: Así llegan los equipos a la J2 del Clausura 2026

Este martes se vivirá un duelo vital en la cancha del Estadio Victoria entre dos equipos con necesidades distintas tras el arranque del Clausura 2026.

Necaxa tuvo un inicio prometedor bajo el mando de Martín Varini, luego de imponerse 3-1 a Santos Laguna en su debut. El conjunto de Aguascalientes mostró una mejor versión ofensiva en comparación con el torneo anterior, aunque el cuerpo técnico es consciente de que el sector defensivo aún debe ajustarse.

Por su parte, Monterrey comenzó el Clausura 2026 con una derrota por 1-0 ante Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano. El equipo dirigido por Domènec Torrent tiene claro que necesita reaccionar de inmediato para no rezagarse desde el arranque del torneo, por lo que el compromiso ante Necaxa representa una oportunidad importante para sumar.

En el historial reciente, Rayados domina el enfrentamiento. En el Apertura 2025, Monterrey se impuso 3-0 en el Estadio BBVA, en un juego que se disputó como parte de la J6.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Monterrey de la J2 – Liga MX

Necaxa recibirá a Monterrey este martes 13 de enero en el Estadio Victoria por la J2 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá EN VIVO por televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Martes 13 de enero, 19:00 horas

Martes 13 de enero, 19:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, ClaroSports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF