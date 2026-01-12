El enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlas, correspondiente a la Jornada 2 (J2) del Clausura 2026 de la Liga MX, se llevará a cabo este martes 13 de enero. Los equipos llegan a este encuentro con resultados dispares en la primera jornada y con la urgencia de sumar puntos para escalar posiciones en la Tabla General tras el inicio de la fase regular. Conoce el horario de inicio y dónde verlo EN VIVO.

Cruz Azul vs Atlas: Así llegan los equipos a la J2 del Clausura 2026

Se vivirá este martes un duelo con antecedentes recientes de alta intensidad, luego de que ambos clubes protagonizaran un empate 3-3 en la Jornada 2 del Apertura 2025.

Cruz Azul llega golpeado tras caer 2-1 ante León en la J1, en un partido donde el equipo dirigido por Nicolás Larcamón tuvo mayor posesión en lapsos importantes, pero volvió a mostrar problemas defensivos y falta de contundencia. La Máquina se ubica en el lugar 12 de la tabla con cero puntos y encara este compromiso en medio de un contexto complejo, al disputar el Clausura 2026 como local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, tras quedarse sin su sede habitual.

Atlas, en cambio, inició el torneo con victoria. Los rojinegros vencieron 1-0 a Puebla en el Estadio Jalisco, en un encuentro de bajo ritmo que se definió con un penal convertido por Uros Durdevic tras una revisión del VAR. Con ese resultado, los Zorros se colocan en la sexta posición con tres puntos, respaldados además por una sólida actuación defensiva y una destacada noche de su guardameta Camilo Vargas.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Atlas de la J2 – Liga MX

Este martes 13 de enero, Cruz Azul recibirá a Atlas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla por la J2 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá EN VIVO por televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Martes 13 de enero, 21:00 horas

Martes 13 de enero, 21:00 horas Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

