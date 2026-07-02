Chivas y Fundación Jorge Vergara lanzan campaña para apoyar a familias afectadas por terremotos en Venezuela

El Club Deportivo Guadalajara y la Fundación Jorge Vergara extendieron su labor social más allá del futbol al anunciar la campaña "Unidos por Venezuela", iniciativa con la que buscan recaudar recursos económicos para apoyar a las familias afectadas por los terremotos que golpearon al país sudamericano durante la última semana.

La campaña surge en respuesta a una de las mayores emergencias humanitarias registradas en Venezuela en los últimos años , donde los sismos provocaron personas fallecidas, lesionadas y desplazadas, además de daños en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura básica. Organismos internacionales y grupos de ayuda continúan trabajando en las labores de rescate y asistencia a las comunidades afectadas.

A través de un comunicado, Chivas y la Fundación Jorge Vergara hicieron un llamado a la sociedad mexicana para sumarse a la iniciativa mediante aportaciones económicas destinadas a la atención de las familias damnificadas.

Uno de los principales incentivos de la campaña es que la Fundación Jorge Vergara duplicará cada peso donado por los ciudadanos, con el propósito de incrementar el alcance de la ayuda y acelerar la llegada de recursos a las zonas afectadas. La estrategia busca multiplicar el impacto de cada aportación y fortalecer los esfuerzos humanitarios que ya se desarrollan sobre el terreno.

La Fundación Jorge Vergara ha desarrollado durante años programas enfocados en salud, desarrollo comunitario, nutrición y atención a grupos vulnerables dentro y fuera de México. Su participación en esta emergencia representa una extensión de esa labor social , ahora enfocada en apoyar a una población que enfrenta una crisis derivada del desastre natural.

La iniciativa del Guadalajara se suma a otras acciones emprendidas por instituciones deportivas internacionales. En los últimos días, clubes, fundaciones y organizaciones vinculadas al deporte han impulsado campañas de recaudación para respaldar a Venezuela, entre ellas el FC Barcelona y diversas federaciones deportivas del continente, que han convertido al deporte en una plataforma para movilizar ayuda humanitaria.

Con "Unidos por Venezuela", Chivas y la Fundación Jorge Vergara buscan aprovechar el alcance de una de las aficiones más numerosas de México para convertir la solidaridad en apoyo concreto. La invitación permanece abierta para que aficionados y sociedad en general participen en la campaña , con la intención de que cada donativo contribuya a la reconstrucción y atención de las familias que perdieron su patrimonio tras los terremotos.

���� Unidos por nuestros hermanos venezolanos.



El Rebaño y @FJorgeVergara se unen para apoyar a las personas afectadas por los terremotos. Tú también puedes sumarte a esta causa. ⬇️ https://t.co/jWCowAAkyo— CHIVAS (@Chivas) July 2, 2026

SV