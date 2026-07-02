México regresará al Tour de Francia con Isaac del Toro: ¿Cuándo compite y dónde verlo EN VIVO?

Este sábado 4 de julio arranca el Tour de Francia 2026, y por primera vez en décadas, un mexicano estará en la línea de salida. Isaac del Toro debuta en la carrera más prestigiosa del mundo, enfrentando a los titanes del ciclismo tras sobrevivir a una aparatosa caída.

Para que no te pierdas ningún detalle de la participación del mexicano en la competencia, te contamos sobre la carrera y dónde ver la actividad en vivo.

Punto de partida en Barcelona y el pelotón

La edición número 113 de la Grande Boucle promete ser una de las más espectaculares de los últimos años. Todo comenzará en Barcelona, España, ciudad elegida para el Grand Départ .

Desde las calles catalanas, la caravana multicolor disputará las primeras etapas de alta tensión. Posteriormente, el pelotón cruzará los imponentes Pirineos para adentrarse finalmente en territorio francés.

En esta ocasión, se ha confirmado la participación de 23 escuadras. Cada equipo alineará a 8 ciclistas, sumando un total de 184 corredores listos para la batalla.

La lista definitiva incluye a los equipos de categoría UCI WorldTeam, clasificados por derecho propio. Entre ellos destacan el Visma | Lease a Bike de los Países Bajos, el UAE Team Emirates y el Red Bull - BORA - hansgrohe.

Además, se suman cuatro escuadras de categoría UCI ProTeam. Lotto Dstny e Israel - Premier Tech entran por ranking, mientras que Uno-X Mobility y TotalEnergies recibieron la codiciada invitación directa.

El choque de titanes: El "Big Four"

Todas las miradas del mundo deportivo están puestas en la clasificación general. Este año, el ciclismo nos regala un enfrentamiento épico entre los cuatro grandes favoritos al codiciado maillot amarillo.

Estos son los máximos contendientes:

Ciclista Equipo Tadej Pogačar UAE Team Emirates Jonas Vingegaard Visma-Lease a Bike Primoz Roglič Red Bull-BORA-hansgrohe Remco Evenepoel Soudal Quick-Step

Este cuarteto de ensueño promete ataques constantes en la alta montaña, elevando el nivel competitivo a límites históricos.

Isaac del Toro: El regreso de México al Tour de Francia

La gran noticia para el deporte nacional es la confirmación de Isaac del Toro. El originario de Ensenada, Baja California, hará su debut oficial en el Tour de Francia a sus 22 años.

Con la presencia de Isaac del Toro, México firma un regreso a la ronda gala después de décadas de ausencia. Para dimensionar esto, hay que remontarse a los años 80 y 90 con la mítica figura de Raúl Alcalá, el pionero mexicano en el Tour, quien además ganó dos etapas (1989 y 1990). El antecedente más cercano —aunque ocurrido ya hace 29 años— le pertenece a Miguel Arroyo, "El Halcón de Huamantla", quien compitió en las ediciones de 1994, 1995 y 1997, logrando su mejor resultado en su año de debut al cruzar la meta en la posición 28 de la clasificación general.

Tras una irrupción espectacular en el profesionalismo y un proceso de maduración en la Vuelta a España, el UAE Team Emirates diseñó su calendario 2026 con este gran objetivo en mente.

El rol del bajacaliforniano será vital para las aspiraciones de su equipo. Sus principales misiones en la carrera serán:

El "Súper Escudero": Su tarea principal será proteger y marcar el ritmo para Tadej Pogačar en las etapas de alta montaña.

Su tarea principal será proteger y marcar el ritmo para en las etapas de alta montaña. Candidato al Maillot Blanco: Al cumplir con el límite de edad, arranca como uno de los grandes favoritos para la clasificación de los jóvenes.

Al cumplir con el límite de edad, arranca como uno de los grandes favoritos para la clasificación de los jóvenes. Estratega en el pelotón: Será el último o penúltimo hombre en romper el grupo de favoritos antes de los ataques definitivos.

Un 2026 de consolidación y resiliencia

Este año ha sido el de la consolidación para Isaac del Toro dentro del UCI WorldTour. Dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad temible en el pelotón internacional.

Su rendimiento en la primera mitad de la temporada se destacó por su protagonismo en carreras de una semana. Logró meterse en el Top 10 en clasificaciones generales de gran prestigio europeo.

Además, mostró una notable mejoría en las pruebas de contrarreloj. Este avance es fruto de intensas horas de trabajo en el túnel de viento, un requisito indispensable para brillar en las Grandes Vueltas.

Como escalador, su nivel en la alta montaña ha sido espectacular. La prensa internacional ya lo cataloga como uno de los "súper gregarios" más cotizados del planeta, capaz de aguantar los brutales cambios de ritmo.

La caída en la Itzulia: Un obstáculo superado

Sin embargo, el camino hacia el Tour de Francia 2026 no estuvo exento de drama. Durante la Itzulia (Vuelta al País Vasco), el mexicano sufrió un momento durísimo que encendió las alarmas.

En una jornada caracterizada por carreteras estrechas y asfalto peligroso, Del Toro se vio involucrado en una aparatosa caída a gran velocidad. El impacto lo obligó a abandonar la competencia de inmediato.

El diagnóstico médico reveló fuertes golpes, abrasiones y una preocupante lesión. Además, tuvo que someterse al estricto protocolo de conmoción cerebral.

Afortunadamente, el UAE Team Emirates manejó la recuperación con total cautela. Priorizaron su salud, alejándolo de las competencias para enfocarlo en la rehabilitación física.

Tras semanas de recuperación y campamentos de entrenamiento en altura, el ciclista bajacaliforniano demostró una tremenda resiliencia. Hoy, llega al Tour de Francia en su pico físico perfecto, listo para hacer historia.

¿Dónde ver EN VIVO a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

El Tour de Francia 2026 comenzará el próximo 4 de julio y contará con un recorrido de 21 etapas, en las que los mejores ciclistas del mundo competirán por el emblemático maillot amarillo. Los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de ESPN en televisión, mientras que la transmisión en streaming estará disponible mediante la plataforma Disney+.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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