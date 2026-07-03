El lanzador de los Nacionales de Washington Cade Cavalli y el primera base venezolano de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras recibieron cada uno una suspensión de siete juegos por parte de las Grandes Ligas de Beisbol por su papel en una pelea que vació las bancas entre los equipos.

MLB también suspendió al lanzador de los Nacionales Miles Mikolas (cinco juegos) y al jardinero de los Medias Rojas Nate Eaton (tres juegos) por sus acciones durante el altercado, que ocurrió en Fenway Park en la cuarta entrada del juego del pasado martes.

Los cuatro jugadores también fueron multados con una cantidad no revelada en la sanción anunciada por el vicepresidente senior de operaciones en el terreno, Michael Hill.

Si alguno de los jugadores decide apelar la sanción, el castigo se retrasará hasta que ese proceso concluya.

Cavalli le gritó a Contreras después de poncharlo mirando con un lanzamiento en cuenta completa. Contreras entonces le lanzó el casco a Cavalli y se le acercó en el montículo. Comenzaron a intercambiar palabras y ambas bancas se vaciaron.

Contreras, Eaton, Mikolas y el mánager interino de los Medias Rojas, Chad Tracy, fueron expulsados. Cavalli no lo fue.