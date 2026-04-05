En la antesala del enfrentamiento de este fin de semana entre Chivas de Guadalajara y Pumas de la UNAM, el exfutbolista rojiblanco Manuel Sol recordó cómo Jorge Vergara (QEPD) fue clave para intensificar la rivalidad entre ambos clubes. Según explicó, el expropietario del Rebaño impulsó este ambiente competitivo mediante ingeniosos desplegados en la prensa, en los que se refería de forma burlona a los universitarios como “Gatitos”.

Durante una entrevista para EL INFORMADOR, el ahora analista compartió su experiencia en aquella época, especialmente en torno a la Final del Clausura 2004, señalando que Vergara marcó un punto de inflexión en la forma en que se vivían estos encuentros, no solo contra Pumas, sino frente a otros rivales del futbol mexicano .

"Mira, recuerdo que él fue quien empezó a generar una rivalidad mucho más fuerte entre Pumas y Chivas, sobre todo con los desplegados en los periódicos. Cada que había un partido y les ganabas, publicaba algo, y empezó a ponerles 'gatitos'. A raíz de eso se empezó a crear muchísimo pique. A él le encantaba generar esa rivalidad; quería hacer campeón al equipo como fuera y estaba muy motivado", señaló.

Un cambio importante en el futbol mexicano

Sol considera que la influencia de Vergara trascendió más allá de un solo enfrentamiento, ya que modificó la dinámica competitiva en la Liga MX . Su actitud provocadora no se limitó a Pumas, sino que también alcanzó a otros clubes como Atlas y América, generando un ambiente de mayor tensión y competitividad.

"Sí, totalmente, fue un antes y un después para el futbol mexicano. Empezó a picarle la cresta a todos los rivales. Me acuerdo de que también lo hacía con Atlas, con América; empezó a meterse con todos. Y obviamente eso generó muchísima rivalidad en toda la liga", reconoció.

Un ingrediente extra en los duelos ante Pumas

El exjugador explicó que, aunque la rivalidad existía, no era tan intensa hasta la llegada de Vergara, quien logró darle un toque especial a cada enfrentamiento. Esto, a su vez, motivaba a los rivales a competir con mayor intensidad contra Chivas.

"Siempre le dio sabor, le dio mucho sabor. Pero obviamente sabías que el equipo rival iba a reaccionar a todo eso y salir con muchos más ánimos de ganarte por lo que se generaba afuera. Entonces, entre nosotros sí decíamos: 'ya nos los dejó picados, calentitos para que vengan con todo'. Y si le ganábamos a otro, volvía a publicar algo. Pero fue algo muy bueno, porque realmente se creó mucha rivalidad con varios equipos que por ahí estaba un poco dormida. Nos acostumbramos a la forma en que Jorge vivía los partidos, y así también los vivíamos nosotros."

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La respuesta desde la cancha

Finalmente, Sol recordó uno de los momentos más representativos de esa rivalidad, cuando Ailton Da Silva respondió a las provocaciones mostrando una camiseta con la frase “Gatito ni madres” , lo que ayudó a encender aún más el ambiente entre ambos equipos.

"No, fue más por el tema de la playera; no lo tomaban personal contra nosotros. Era algo más institucional; sabían que venía de la institución, no algo directo de los jugadores. Pero sí se empezó a dar ese pique, principalmente con Ailton, que se levantaba la playera. Y bueno, fue lindo, porque realmente reavivó la rivalidad con Pumas, que por ahí estaba algo dormida. Jorge, con todos esos desplegados, hizo que todo mundo se volviera a meter en esa rivalidad", concluyó.

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