Chivas se negó a caer en casa y, con una muestra de carácter y determinación en los minutos finales, rescató un empate 2-2 ante Pumas, gracias a un penal convertido por Armando González en el cierre del encuentro. El Rebaño mantiene su invicto en el Akron y alargó la racha sin triunfos de los universitarios en Guadalajara .

Con la ‘Hormiga’ como figura de la noche, tras firmar un doblete, Guadalajara vino de atrás y superó una dura prueba en un entorno complicado, frente a uno de los rivales más importantes del campeonato.

No fue un partido sencillo para los rojiblancos . El primer tiempo estuvo lejos de su mejor versión, con dudas e imprecisiones que Pumas supo capitalizar mediante su presión alta.

Chivas intentaba tomar el control, pero un error defensivo cambió el rumbo del partido. Juninho firmó una gran jugada individual, quitándose marcas con dos elegantes ‘sombreritos’, antes de asistir a Uriel Antuna, quien definió con potencia para el 0-1. El silencio se apoderó del Estadio Akron. Antuna, fiel a su pasado rojiblanco, optó por no celebrar.

El golpe no frenó a Chivas, que se volcó al ataque. Estuvo cerca de empatar, pero Armando González no tuvo el mejor primer tiempo, tras llegar tarde a algunas jugadas y enfrentarse a Keylor Navas, quien se convirtió en el villano del Guadalajara en la primera mitad.

Antes del descanso, la situación empeoró para el Guadalajara. En una jugada a balón parado, José Castillo desvió el balón hacia su propia portería, firmando el 0-2 para Pumas, en medio de la incredulidad local. La tensión aumentó en el campo, con empujones entre jugadores de ambos equipos.

Previo al descanso y con el marcador en contra, Armando González se hizo de palabras y empujones con los zagueros de Pumas , advirtiéndoles lo que vendría pese a la desventaja, por lo que el encuentro se fue al descanso con un ambiente caldeado para ambas escuadras.

Para la segunda mitad, Chivas apostó por refrescar su ataque y comenzaron a llegar un sinfín de centros; de tanto insistir, encontró su recompensa. Diego Campillo mandó un centro preciso y Armando González apareció con un certero cabezazo para acercar a los rojiblancos 1-2, encendiendo nuevamente a la afición.

El cierre fue de alta tensión. Cuando parecía que el tiempo se agotaba, el VAR intervino para marcar un penal a favor de Chivas. González tomó el balón con determinación y convirtió el empate 2-2 , desatando la locura en el Akron tras conseguir un punto que sabe a triunfo para Guadalajara, que nunca dejó de creer y reafirma su fortaleza en casa.

SV