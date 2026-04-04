Chivas busca marca histórica ante Pumas

En el encuentro más atractivo de la jornada 13 del Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara buscará superar su propio récord de victorias en un torneo corto cuando reciba a los Pumas UNAM en el Estadio AKRON este domingo 5 de abril a las 20:07 horas. Los rojiblancos, además de mantenerse en la cima de la tabla general, también intentarán conservar el paso perfecto que presentan como locales.

Este próximo duelo entre universitarios y tapatíos no solo será atractivo porque enfrenta a dos de los equipos grandes de México, sino también porque hay mucho en juego. Por un lado, las Chivas de Gabriel Milito están cerca de alcanzar los 11 triunfos e imponer una nueva marca en la historia del club y, en consecuencia, también se acercan a romper otro récord: el de puntos obtenidos en una campaña, cuyo máximo es de 34 unidades.

Fortaleza rojiblanca en casa

Aunado a ello, el conjunto rojiblanco no ha perdido ni empatado en casa. Hasta el momento, ha disputado cinco partidos en el inmueble de Zapopan y todos los ha ganado . Por si fuera poco, solo ha recibido un gol en contra y ha marcado 13 anotaciones como local, lo que refleja que el Estadio AKRON se ha convertido en una verdadera fortaleza para el Rebaño.

Sin embargo, los Pumas son uno de los dos equipos que no han sido derrotados como visitantes. Registran cinco partidos jugados fuera de Ciudad Universitaria, con tres victorias y dos empates, obteniendo puntos valiosos ante equipos como Tigres, Atlas, Puebla, Tijuana y Necaxa.

Pumas, un visitante incómodo

Los dirigidos por Efraín Juárez quieren mantener la inercia positiva que los ha llevado a ocupar el cuarto lugar de la clasificación con 23 unidades. Además, solo han sufrido una derrota en todo el certamen, la cual se produjo en la jornada nueve ante Toluca.

No obstante, los felinos se enfrentan a una dura realidad: no ganan en el Estadio AKRON desde hace ocho años . Su última victoria en territorio rojiblanco ocurrió en el Apertura 2018 por marcador de 1-2 y, antes de ese torneo, sumaban 36 años sin poder vencer al Rebaño en su casa, lo que evidencia la dificultad que representa para los capitalinos jugar en suelo tapatío.

La estadística reciente también favorece al Guadalajara, ya que en los últimos diez encuentros la balanza se inclina del lado rojiblanco, con siete triunfos, dos de Pumas y un empate . Aunque uno de los resultados más significativos lo consiguieron los universitarios tras eliminar a Chivas en la Liguilla del Apertura 2023.

SV