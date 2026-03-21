Santos y Puebla pisan el césped este domingo para disputar la Jornada 12 (J12) del Clausura 2026. Con el torneo a mitad de camino, los tres puntos determinan quién se acerca a la pelea por la Liguilla y quién se queda mirando. Aquí tienes el horario exacto del silbatazo inicial y los canales que transmitirán los noventa minutos de juego.

Cómo llegan Santos vs Puebla a la J12 de la Liga MX

Este domingo, el Estadio Corona será testigo del encuentro entre dos equipos que se ubican en las últimas posiciones de la tabla. Santos y Puebla se enfrentan con la urgencia, pues saben que ya no tienen margen de maniobra en un torneo que se les escapa de las manos.

Santos Laguna es uno de los peores conjuntos del Clausura 2026. Suman apenas 5 puntos, números que los mantienen en el último lugar de la clasificación y que los obliga a ganar para frenar la caída que no han podido evitar en gran parte del torneo.

Del otro lado, el Puebla llega con 12 unidades y fuera de los puestos de la siguiente fase. Aunque todavía respiran con la esperanza de alcanzar la Liguilla, su juego alterna entre chispazos y errores que les impiden dar el salto de calidad.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs Puebla de la J12 - Liga MX

Santos y Puebla se miden este domingo 22 de marzo sobre el césped del Estadio TSM Corona , ubicado en Torreón, Coahuila. El silbatazo inicial será a las 17:00 horas tiempo del centro de México, en duelo correspondiente a la J12 del Clausura 2026. La transmisión va por televisión de paga y plataformas de streaming, aunque también puedes seguir el marcador y las acciones más importantes en EL INFORMADOR al terminar el encuentro.

Fecha y hora: Domingo 22 de marzo, 17:00 horas

Domingo 22 de marzo, 17:00 horas Estadio: TSM Corona, Torreón, Coahuila

TSM Corona, Torreón, Coahuila Transmisión: ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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