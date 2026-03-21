Pachuca y Toluca se cruzan este domingo en la Jornada 12 (J12) del Clausura 2026. Los dos planteles llegan con la urgencia de amarrar los puntos que los mantengan en los primeros puestos de la clasificación antes de que el torneo entre en su etapa definitiva. Revisa en esta nota los horarios confirmados para el silbatazo inicial y las señales de televisión que transmitirán el encuentro EN VIVO.

Cómo llegan Pachuca vs Toluca a la J12 de la Liga MX

Estos dos equipos chocan este domingo en el Estadio Hidalgo con la Liguilla directa en el radar y apenas cuatro puntos de distancia entre ambos.

Los Tuzos del Pachuca ocupan el cuarto lugar con 21 unidades. El equipo hidalguense sigue el ritmo de los punteros, si bien parece que está más alejado, pero los jugadores y técnico saben que necesitan el triunfo en casa para no soltar los puestos de clasificación directa.

Toluca llega como tercero general con 25 puntos a esta fecha. Los Diablos Rojos han puntuado con regularidad durante todo el Clausura 2026 y, en espera de lo que pase en otros estadios, podrían dormir como líderes al terminar el partido.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Toluca de la J12 - Liga MX

Pachuca y Toluca se ven las caras este domingo 22 de marzo en el Estadio Hidalgo, en la ciudad de Pachuca. El cruce, correspondiente a la J12 del Clausura 2026, arranca en cuanto el reloj marque las 17:00 horas tiempo del centro de México. La transmisión del encuentro podrá verse a través de plataformas de streaming. Si prefieres seguir el minuto a minuto y el marcador final, la cobertura completa estará disponible en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 22 de marzo, 17:00 horas

Domingo 22 de marzo, 17:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One, FOX

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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