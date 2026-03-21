Luego del arranque de la Jornada 12 (J12) ayer viernes, la Liga MX continúa su actividad este sábado 21 de marzo con una cartelera que incluye varios de los encuentros más atractivos de la fecha.

La acción comenzó el viernes con los primeros encuentros de la fecha, en una jornada que ya puso en movimiento la Tabla General y dejó a varios equipos con la presión de responder en los siguientes compromisos.

Para este sábado, la actividad continúa con partidos que pueden marcar diferencias importantes, mientras que el domingo aún quedan duelos por disputarse, en los que se definirá por completo el rumbo de la jornada.

Entre los partidos llamativos de este fin de semana se encuentra el duelo entre Monterrey y Chivas, un enfrentamiento entre dos equipos protagonistas del torneo. Además, Pumas recibirá al América en otro de los choques más esperados del día.

La actividad sabatina también incluye los encuentros entre Atlas y Querétaro, así como Atlético de San Luis frente a León.

Los aficionados podrán seguir los partidos EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.

Partidos hoy sábado 21 de marzo - Liga MX EN VIVO

Atlas vs Querétaro | 17:00 | ViX Premium |

San Luis vs León | 19:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |

Monterrey vs Chivas | 19:05 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Pumas vs América | 21:10 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

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* Transmisiones sujetas a cambios

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