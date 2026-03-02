Chivas vs León: ¿Por qué no se jugará este partido de la Jornada 9?

La Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX arrancará en doble fecha esta semana, pero el duelo entre Club Deportivo Guadalajara y Club León no se disputará como estaba programado.

El partido fue reprogramado debido a que el Estadio Akron será sede de la Copa de Leyendas, un evento que reunirá a exfiguras del FC Barcelona y el Real Madrid el próximo 3 de marzo. Ante esta situación logística, la Liga decidió aplazar el compromiso del Rebaño, que ahora se jugará el 18 de marzo a las 20:07 horas.

Chivas, obligado a reaccionar

Con la pausa obligada en la fecha 9, el siguiente compromiso del Guadalajara será nada menos que el Clásico Tapatío ante el Atlas FC , correspondiente a la Jornada 10.

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega en un momento de altibajos. Luego de un arranque sólido que lo llevó al liderato general y a sumar 18 puntos, además de imponerse en el Clásico Nacional, el conjunto rojiblanco vio cortada su racha positiva.

En la Jornada 7 perdió el invicto tras caer 2-1 frente a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc. Una semana después, en la fecha 8, sufrió su segunda derrota consecutiva al caer 2-0 ante Deportivo Toluca FC, resultado que lo hizo descender posiciones en la tabla y reavivó cuestionamientos sobre su funcionamiento.

El Rebaño, que incluso apuntaba a igualar la marca histórica de ocho triunfos consecutivos, ahora necesita recomponer el camino en un duelo de alta exigencia ante su acérrimo rival.

¿Cómo llega Atlas?

Por su parte, Atlas tampoco atraviesa su mejor momento. Los Rojinegros vienen de caer 3-1 frente a FC Juárez, resultado que evidenció nuevamente sus problemas como visitante. El equipo dirigido por Diego Cocca acumula 10 partidos sin ganar fuera de casa en sus últimos 11 compromisos.

Sin embargo, la buena noticia para los Zorros es que el Clásico Tapatío se disputará en el Estadio Jalisco, donde buscarán hacerse fuertes. Antes, deberán cumplir con su compromiso de media semana recibiendo a Club Tijuana.

Tras ocho jornadas, Atlas suma cuatro victorias, un empate y tres derrotas, con 13 puntos que lo colocan en el séptimo lugar de la clasificación . Ha marcado 10 goles y recibido 12, para una diferencia de -2.

Así, mientras la Jornada 9 avanza sin el esperado choque entre Chivas y León, la atención en Guadalajara se traslada al Clásico Tapatío, un duelo que podría marcar el rumbo anímico y deportivo de ambos equipos en la recta media del torneo.

TG