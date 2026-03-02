El Estadio Camp Nou se prepara para albergar este martes 3 de marzo, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), uno de los duelos más dramáticos y esperados de la temporada. El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026 , con la titánica misión de revertir un 4-0 en contra que parece haber sentenciado la eliminatoria desde el primer capítulo en el Metropolitano.

El conjunto de Hansi Flick llega a esta cita en una paradoja deportiva. Mientras en La Liga camina con paso firme tras vencer al Villarreal y alejarse a cuatro puntos del Real Madrid, en el torneo del K.O. se encuentra contra las cuerdas. La goleada sufrida en Madrid, donde Eric García (en contra), Griezmann, Lookman y Julián Álvarez castigaron cada error culé, obliga al Barça a una gesta heroica. El panorama se ensombrece aún más tras confirmarse la baja de Robert Lewandowski, quien sufrió una fractura en la órbita del ojo izquierdo, dejando un vacío sensible en el ataque catalán.

Pese a la ventaja, las apuestas mantienen al Barcelona como favorito para ganar el partido de vuelta , aunque la clasificación del Atlético se cotiza como el escenario más probable debido al abultado marcador global. El equipo de Diego Simeone, tercero en liga y a 13 puntos del Barça, ha volcado todas sus esperanzas en esta competición. Con una legión argentina que incluye a Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, los "colchoneros" buscan sellar su pase a la final tras haber dejado en el camino al Real Betis con un contundente 5-0 en rondas previas.

Antecedente: fe contra realidad

El Barcelona se aferra a su ADN de remontadas imposibles. El recuerdo del 6-1 ante el PSG en 2017 tras perder 4-0 en la ida, o el 4-0 al Milan en 2013, alimentan la esperanza de la afición. Sin embargo, el Atlético no es un rival que suela desmoronarse. El historial reciente en el Camp Nou favorece a los locales; apenas el pasado 2 de diciembre, el Barça se impuso 3-1 en Liga con goles de Raphinha, Olmo y Ferrán Torres. Un resultado similar este martes, no obstante, sería insuficiente para avanzar.

Por su parte, el Atlético de Madrid guarda en su memoria triunfos históricos ante el cuadro blaugrana , como las eliminaciones en Champions League de 2014 y 2016, donde el rigor táctico de Simeone anuló el juego de posesión catalán.

El camino a la final

El ganador de esta llave se medirá en la gran final al vencedor del duelo vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club. El Barcelona, que ya presume la Supercopa de España en sus vitrinas este año, se juega su prestigio y la posibilidad del triplete. El Atlético, con la sobriedad que le caracteriza, busca silenciar un Camp Nou que rugirá desde el primer minuto en busca de un milagro deportivo que parece, hoy más que nunca, una misión imposible.

Últimos resultados fuera de La Liga

Atlético 4-0 Barcelona / Copa del Rey 2026

Atlético 0-1 Barcelona / Copa del Rey 2025

Barcelona 4-4 Atlético / Copa del Rey 2025

Barcelona 2-3 Atlético / Supercopa 2020

Barcelona 1-1 Atlético / Copa del Rey 2017

Atlético 1-2 Barcelona / Copa del Rey 2017

Atlético 2-0 Barcelona / Champions 2016

Barcelona 2-1 Atlético / Champions 2016

Atlético 2-3 Barcelona / Copa del Rey 2015

Barcelona 1-0 Atlético / Copa del Rey 2015

SV