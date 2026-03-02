Guadalajara recibe la Copa de Leyendas rumbo al Mundial 2026

La emoción del futbol internacional se vivirá con intensidad este martes 3 de marzo en el Estadio Guadalajara, que será escenario de la esperada Copa de Leyendas, un evento que reunirá a históricos del Barcelona y Real Madrid en un duelo amistoso que promete espectáculo dentro y fuera de la cancha. El encuentro está programado para las 20:00 horas y, más allá de su carácter amistoso, revive la pasión del Clásico Español, ahora protagonizado por futbolistas que marcaron época en el balompié mundial.

La casa de las Chivas recibirá por primera vez un enfrentamiento de esta magnitud con figuras retiradas de dos de los clubes más influyentes del planeta , en un ambiente que también servirá para celebrar los 100 días restantes rumbo a la Copa Mundial de 2026.

La presencia de nombres como Rafael Márquez, Xavi Hernández y Carles Puyol por parte del conjunto blaugrana, así como Íker Casillas, Luis Figo y Fernando Hierro del lado merengue, garantiza un duelo cargado de nostalgia y calidad futbolística.

Aunque se trata de un partido amistoso, el peso histórico de ambos equipos convierte este choque en un espectáculo imperdible. Además, la cita representa una oportunidad clave para proyectar al Estadio Guadalajara como una sede confiable rumbo a la próxima justa mundialista. La expectativa es alta y se pronostica un lleno total para ver en acción a futbolistas que dejaron huella en la élite del futbol internacional y que ahora regresan para reencontrarse con la afición.

La jornada futbolera comenzará desde temprano, ya que a las 17:30 horas se disputará un duelo entre Embajadores de México y la Selección Jalisco . Este encuentro contará con la participación de ex figuras reconocidas de la Liga MX como Oswaldo Sánchez, Fernando Quirarte, Pavel Pardo, Ramón Ramírez, Matías Vuoso, Héctor Reynoso, Bruno Marioni, Ramón Morales y Jonny Magallón, entre otros.

La Copa de Leyendas se perfila como una verdadera fiesta familiar, ideal para disfrutar entre generaciones que crecieron viendo a estos ídolos en acción. Además, el evento marca el inicio simbólico de las actividades rumbo al Mundial 2026, cuya inauguración está programada para el 11 de junio.

Las puertas del estadio se abrirán desde las 15:00 horas , y tanto dentro como en los alrededores del recinto habrá activaciones y dinámicas para que los asistentes vivan una experiencia completa antes del juego estelar. Así, Guadalajara se alista para recibir una noche que combinará nostalgia, pasión y el espíritu global del futbol.

SV