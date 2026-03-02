Terence Crawford reveló por qué 'Canelo' Álvarez se niega a pelear con David Benavidez

Terence Crawford ofreció su lectura sobre una de las peleas más discutidas del boxeo reciente: el frustrado choque entre Saúl Álvarez y David Benavidez. En el podcast de Joe Rogan, el campeón estadounidense apuntó al factor físico como elemento central . A su juicio, Álvarez es consciente del tamaño natural de Benavidez y de la ventaja corporal que tendría en el ring.

Crawford matizó su análisis al subrayar la dimensión de los logros del tapatío, quien, con 1.70 metros de estatura, ha escalado hasta las 175 libras para imponerse a rivales naturalmente más pesados. Para el excampeón indiscutido, ese recorrido obliga a reconocer el mérito deportivo de Álvarez, más allá de cualquier debate puntual.

Una rivalidad que nunca se cerró

El combate nunca se formalizó pese a que Benavidez fue retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo en el peso supermediano durante varios meses. Álvarez cuestionó públicamente la forma en que el equipo del estadounidense exigía la pelea , calificándola de irrespetuosa, e incluso llegó a mencionar bolsas de entre 150 y 200 millones de dólares para aceptarla, cifras interpretadas como un desincentivo.

En 2023 trascendió una oferta cercana a los 50-55 millones de dólares sin respuesta oficial, y a inicios de 2025 Benavidez aseguró haber aceptado una propuesta de apenas cinco millones. Sin embargo, el entorno de Álvarez optó por otro camino y pactó un combate ante Jaime Munguía. La falta de presión efectiva por parte del CMB dejó la defensa mandatoria en suspenso y la pelea quedó archivada.

Nuevo escenario en distintas divisiones

El panorama cambió por completo. Tras caer ante Crawford, Álvarez se someterá a una cirugía de codo y no regresará hasta septiembre de 2026 , rompiendo su habitual fecha de mayo. Benavidez, por su parte, decidió ascender a las 175 libras en 2024, donde se consolidó como campeón y ahora proyecta subir al peso crucero para retar a Gilberto Ramírez por un título unificado.

Así, la pelea que dominó titulares y debates durante años se diluye en medio de cambios de categoría, decisiones estratégicas y un contexto competitivo que ya apunta hacia otros horizontes.

SV