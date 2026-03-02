En el marco de actividades previo al juego de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona a disputarse este martes 3 de marzo en el Estadio AKRON, los futbolistas del equipo merengue realizaron una Clínica Deportiva en la Unidad de Tabachines con 122 niños y niñas del Hospicio Cabañas, COMUDE Zapopan y otras instituciones gubernamentales locales.

De acuerdo con Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, todo esto se hizo posible al esfuerzo en conjunto de autoridades estatales. Confesó que, aunque hubo incertidumbre por los hechos violentos que se registraron en Jalisco el domingo antepasado, se mantuvo una comunicación entre todos los entes involucrados y se garantizaron medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de las estrellas internacionales.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

“Esta es una gran oportunidad y motivación para las niñas y los niños, poder ver de cerca a todos estos jugadores, que fueron unas grandes estrellas y que siguen transmitiendo esa vibra tan bonita dando estas clínicas. Poder hacer esto posible fue una labor de todos que inició con la autorización del gobernador para traerlos, y Fernando Hierro nos ayudó muchísimo para hacerlo posible".

“Al principio sí me llegaron a manifestar cierta preocupación, pero empezamos a darles confianza. En 72 horas entramos a la normalidad, y eso fue lo que nos ayudó muchísimo a esta respuesta. Yo emití cartas, estuve en contacto con Fernando Hierro. El gobernador estuvo mandándole mensajes a cada uno, hablando por teléfono, y todo eso nos ayudó mucho”, mencionó el alcalde de Zapopan.

Por su parte, José Antonio Camacho, director técnico del equipo de leyendas del Real Madrid, señaló que todos se sienten seguros dentro de la capital jalisciense y, no desaprovechó la oportunidad de mostrar su deseo porque España sea campeón del próximo Mundial.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

“Hemos tenido un gran recibimiento. Hablaban de si nos sentíamos seguros, y estamos sobre seguros. Nos sentimos contentos de estar aquí y yo creo que tienes que ser una gran persona a través del fútbol y del deporte, ese es uno de los objetivos. Darles la enhorabuena, estoy seguro que el Mundial va a ser un espectáculo increíble, y espero que España sea campeón".

Finalmente, los ex jugadores convivieron con las y los infantes en un ligero entrenamiento que tuvo una duración cercana a los 20 minutos . Figuras como Luis Figo, Fernando Morientes, Íker Casillas y Fernando Hierro también estuvieron repartiendo autógrafos y tomándose fotos con los niños participantes de la Clínica Deportiva.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

SV