Este sábado 14 de febrero, el Chivas de Guadalajara recibirá a América en el Estadio AKRON a las 21:07 horas para disputar el Clásico Nacional, partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Quién ganará en esta Fecha 6? Te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial (IA) .

Chivas se mantiene como líder de la tabla general de la Liga MX, pero el dominio del certamen puede peligrar para Guadalajara en este sábado si Gabriel Milito no consigue equilibrar la función del defensa Luis Romo.

América, por su parte, no está mostrando el rendimiento del semestre anterior y se posiciona en el lugar ocho de la lista con un total de ocho puntos acumulados.

Pronóstico de la IA

A diferencia de años anteriores, Chivas llega como el favorito en los números, aunque con un margen estrecho que indica un partido muy parejo .

ESPN y TUDN resaltan que Chivas, el líder invicto del Clausura 2026, llega en un estado de gracia: cinco victorias en cinco partidos (15 puntos de 15 posibles).

Son los líderes generales y muestran una ofensiva constante encabezada por Armando "Hormiga" González y el "Piojo" Alvarado. Sin embargo, El Informador subraya una baja crítica: la ausencia de Luis Romo por lesión, quien ha sido el motor del equipo (participando en el 50% de los goles previos).

Aunque marchan en octavo lugar con ocho puntos, las Águilas vienen de hilar dos victorias consecutivas. Los analistas de TUDN advierten que América suele "crecerse" en el AKRON y que el plantel de André Jardine tiene mayor experiencia en manejar la presión de los Clásicos.

Ofensiva vs Defensiva

Chivas promedia dos goles por partido en este torneo, mientras que América ha recuperado solidez permitiendo solo 0.60 goles por encuentro en sus últimos cinco juegos.

Se espera un partido de bajas anotaciones. Históricamente, los clásicos recientes en Guadalajara han sido cerrados (varios 0-0 o 1-0) .

Aunque Chivas es favorito por su paso perfecto, la baja de Luis Romo y el historial de "paternidad" reciente del América en el AKRON equilibran la balanza.

Resultado más probable

Un empate (1-1) o una victoria por la mínima de Chivas (1-0) si logran suplir bien a Romo.

