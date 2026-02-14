La Jornada 6 del Clausura 2026 ofrece un enfrentamiento de alto nivel cuando Cruz Azul reciba este domingo a Tigres en un duelo que puede mover posiciones, sobre todo, en la parte alta de la clasificación de la Liga MX. Estos dos equipos llegan con 10 puntos cada uno. Por si estás interesado en verlo, te decimos todo sobre el partido y dónde verlo EN VIVO.

Cruz Azul vs Tigres: Así llegan los equipos a la J6

La Máquina del Cruz Azul se ubica en el tercer puesto general con tres victorias, un empate y una derrota. El conjunto celeste ha mostrado capacidad ofensiva, con nueve goles a favor, aunque también ha concedido seis, un aspecto que deberá corregir ante un rival de gran contundencia.

Tigres marcha en la segunda posición con 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y una derrota. El conjunto felino ha sido sólido en defensa y efectivo en ataque, con nueve goles anotados y cuatro recibidos, cifras que lo mantienen como uno de los equipos más equilibrados en esta parte del torneo.

El partido luce determinante para capitalinos y regios, ya que el ganador podría mantenerse en la persecución del líder Chivas.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Tigres de la J6 - Liga MX

Este domingo 15 de febrero, Cruz Azul recibirá a Tigres en actividad de la J6 del Clausura 2026, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. El juego comenzará a las 16:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en vivo por televisión abierta, de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Domingo 15 de febrero, 16:30 horas

Domingo 15 de febrero, 16:30 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

---

