Después de que el boxeador estadounidense Terence Crawford le arrebatara el título de campeón indiscutido del peso supermediano a Saúl "Canelo" Álvarez, se ha despertado el interés en el público por saber si habrá revancha entre ambos púgiles. Crawford fue el primero en posicionarse ante esta posibilidad y hoy la reitera: no . Aquí te contamos los motivos que impulsan esta desición del campeón.

Tras su actuación el pasado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium en Las Vegas, se dio a conocer que el tapatío descendió dos posiciones en el ranking libra por libra de The Ring. Actualmente, se encuentra fuera de esta prestigiosa lista .

Con esta derrota, Canelo perdió cuatro cinturones que lo acreditaban como el campeón del peso supermediano y sumó la tercera derrota de su carrera, mientras que Bud Crawford se mantuvo invicto y escribió un capítulo histórico para su carrera profesional y en el mundo del boxeo.

Crawford desestima posible revancha para Canelo Álvarez

Después del éxito alcanzado en su carrera profesional como boxeador, Terence Crawford ha sido cuestionado en repetidas ocasiones sobre si le concedería una revancha a Canelo.

En una entrevista transmitida por ESPN en septiembre, tan solo unos días después de haber triunfado en Estados Unidos, Bud destacó que no había tenido el tiempo de platicarlo con su equipo.

" No lo sé [...] tengo que hablar con mi equipo; gané hace 2 días, está fresca la pelea. Quiero ir a casa, relajarme; mi cumpleaños es en 2 semanas. Quiero disfrutar mi victoria por ahora ”, compartió.

Sin embargo, en recientes fechas, Crawford, en entrevista para CBS Mornings, dijo que no volverá a pelear, así le pongan millones de dólares sobre la mesa .

"Por supuesto [no pelearía por 100 millones de dólares]. Simplemente no vale la pena. Pasar por el campamento de entrenamiento y todo ese desgaste... Mi cuerpo se desgastó mucho más en los campamentos que en las peleas", dijo.

Cuestionado sobre porqué decidió alejarse de los cuadriláteros cuando había alcanzado el pico más alto de su carrera, Crawford señaló que no tiene más metas por alcanzar .

"Nunca quise ser famoso, nunca me comporté así. ¿Qué mejor manera de terminar una historia que hacer todo lo que tenías que hacer? Es como si se hubieran puesto múltiples obstáculos frente a ti para quebrantarte y al final superaste todo y lo hiciste a tu manera".

