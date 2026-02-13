El Clásico Nacional se disputará este 14 de febrero en el Estadio AKRON: Chivas de Guadalajara recibirá a las Águilas del América para disputarse el partido de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero la seguridad de jugar en casa y el impulso de la porra local podrían no ser suficientes para animar al Rebaño Sagrado, quien se presentará sin el defensa Luis Romo.

Todo parece indicar que las estrategias, las alineaciones y el esfuerzo que Gabriel Milito ha edificado con la escuadra de Guadalajara ha dado resultados, pues se mantiene en la punta de la tabla general del torneo; sin embargo, la "buena racha" habría solicitado un sacrificio: el defensa número 7.

En la recta final del encuentro contra los Cañoneros de Mazatlán desde El Encanto en el juego de la Jornada 5, el cuerpo técnico rojiblanco mostró preocupación debido a las lesiones de tres de sus jugadores :

Armando "Hormiga" González salió por molestias musculares

José Castillo por problemas en el tobillo derecho

Luis Romo abandonó el campo al no poder continuar

Todo parece indicar que el defensa que porta el número 7 tuvo un desgarre durante el partido del sábado . El accidente habría sucedido durante la prórroga del partido, luego de una salida a velocidad para defender el arco rojiblanco.

Romo, casi irremplazable

No hay forma sencilla en la que Gabriel Milito pueda sustitur al defensa de cara al encuentro contra las Águilas del América.

El periodista deportivo David Medrano compartió desde sus redes sociales un video en el que da a conocer a las y los aficionados del club Guadalajara las estadísticas del defensa en la cancha.

Los datos compartidos por el experto fueron consultados en la página GolStats, empresa especializada en el desarrollo de tecnología aplicada al futbol, que proporciona herramientas personalizadas como el desarrollo de software avanzado, Inteligencia Artificial, realidad virtual y realidad aumentada.

Los números indican que:

Romo ha participado en el 50 % de los goles de Chivas en el actual torneo

Romo ha contribuido en el 40 % de los balones que Guadalajara ha recuperado durante el certamen vigente

El 17 % de los pases de Chivas han pasado por los botines de Romo

Estas cifras revelan que la pérdida del defensa en los siguientes encuentros será trascendente si Gabriel Milito no encuentra —a quemarropa— una sustitución tan efectiva como lo ha sido el número 7 en cancha.

Las altenativas de Milito

En otro video, el periodista compartió las posibles alternativas que el director técnico argentino podría tener para suplir a Romo en el partido que se disputará en el Estadio AKRON este sábado.

Diego Campillo

Si bien el experto señala que el joven "no tiene las condiciones" para desempeñar esta posición en la cancha, el joven ha jugado mucho más como central por derecha o como lateral, y podría jugar en la posición de Romo .

Fernando "Oso" González

Gabriel Milito bien podría explorar la función de Fernando González jugando en la misma posición de Luis Romo, pero este partido es decisivo para que Chivas se mantenga en la punta de la tabla general, y sería uno de los peores momentos para experimentar con las funciones de los elementos del Rebaño Sagrado .

Miguel "Micky" Tapias

Tapias puede moverse a la posición de central por izquierda y recorrer a José Castillo Pérez como central por derecha y así Daniel Aguirre se convertiría en el central libre en el campo.

A un día del Clásico

Romo se habría sacrificado por el Rebaño Sagrado, lo que ahora mantiene a Milito en angustia, pues no es fácil suplir a un jugador del calibre del defensa en un sistema como el de Guadalajara, porque es el hombre más importante en la salida de la pelota .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF