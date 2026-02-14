Este sábado 14 de febrero, el los Tuzos de Pachuca recibirán a los Zorros del Atlas en el Estadio Hidalgo a las 17:00 horas para disputar el partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Quién ganará en esta Fecha 6? Te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial (IA) .

Luego de haber disputado cinco partidos de este certamen del balompié semestral, Pachuca y Atlas se ubican en sitios privilegiados dentro de la tabla general de la Liga MX.

Pachuca suma ocho puntos, con cuatro goles a favor y tres en contra que lo posicionan en el lugar siete; Atlas, por su parte, escala tres peldaños y acumula 10 puntos en la lista de la liga mexicana.

Ubicación de Pachuca y Atlas en la tabla general. Google

Pronóstico de la IA

Las casas de apuestas colocan a Pachuca como el claro favorito . Es el resultado más probable.

Sitios como ESPN y 365Scores destacan que los Tuzos suelen hacerse fuertes en casa, donde marchan invictos en lo que va del torneo. Además, el historial reciente en casa favorece a Pachuca, habiendo ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos en esa sede.

Atlas, aunque están mejor posicionados en la tabla, su rendimiento como visitante es más discreto. El Informador y otros medios locales señalan que el Atlas ha mostrado orden defensivo, pero le cuesta proponer fuera del Jalisco.

Se espera un partido de pocos goles . Las estadísticas muestran que en el 80 % de los últimos partidos de ambos equipos se han anotado menos de tres goles. Los algoritmos de predicción sugieren un 1-0 o 2-0 a favor de los Tuzos.

Todo apunta a una victoria de Pachuca, aprovechando su localía y solidez defensiva .

