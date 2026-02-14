Este sábado 14 de febrero, el los Tuzos de Pachuca recibirán a los Zorros del Atlas en el Estadio Hidalgo a las 17:00 horas para disputar el partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Quién ganará en esta Fecha 6? Te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial (IA).Luego de haber disputado cinco partidos de este certamen del balompié semestral, Pachuca y Atlas se ubican en sitios privilegiados dentro de la tabla general de la Liga MX. Pachuca suma ocho puntos, con cuatro goles a favor y tres en contra que lo posicionan en el lugar siete; Atlas, por su parte, escala tres peldaños y acumula 10 puntos en la lista de la liga mexicana. Las casas de apuestas colocan a Pachuca como el claro favorito. Es el resultado más probable.Sitios como ESPN y 365Scores destacan que los Tuzos suelen hacerse fuertes en casa, donde marchan invictos en lo que va del torneo. Además, el historial reciente en casa favorece a Pachuca, habiendo ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos en esa sede.Atlas, aunque están mejor posicionados en la tabla, su rendimiento como visitante es más discreto. El Informador y otros medios locales señalan que el Atlas ha mostrado orden defensivo, pero le cuesta proponer fuera del Jalisco.Se espera un partido de pocos goles. Las estadísticas muestran que en el 80 % de los últimos partidos de ambos equipos se han anotado menos de tres goles. Los algoritmos de predicción sugieren un 1-0 o 2-0 a favor de los Tuzos.Todo apunta a una victoria de Pachuca, aprovechando su localía y solidez defensiva.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF