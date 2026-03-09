Chivas femenil pone a prueba su buen momento frente al América

Luego del parón por Fecha FIFA y de los lamentables incidentes de violencia registrados en Guadalajara el pasado domingo 22 de febrero, que obligaron a la suspensión del Clásico Nacional femenil, finalmente todo está listo para que el esperado duelo entre Chivas y América se lleve a cabo.

El compromiso pendiente de la jornada 10 del Clausura 2026 se disputará este martes 10 de marzo a las 19:07 horas en el Estadio AKRON.

El enfrentamiento llega en un momento importante para ambos clubes, que han mantenido un buen rendimiento a lo largo del torneo. Las rojiblancas han mostrado regularidad, aprovechando que se han medido ante equipos no tan exigentes, registrando apenas una derrota en lo que va del certamen.

El Rebaño suma siete victorias y un empate, resultados que lo colocan en la tercera posición de la tabla general con 22 puntos . Del otro lado, las azulcremas llegan con una racha invicta que refleja su consistencia en el Clausura 2026. América acumula seis triunfos y tres empates, cifras que le permiten ubicarse en el quinto puesto con 21 unidades , muy cerca de los primeros lugares y con la intención de escalar posiciones en la clasificación.

Más allá de lo que está en juego en la tabla, el partido también representa una oportunidad especial para el conjunto tapatío dirigido por Antonio Contreras. El Guadalajara buscará sacudirse el amplio dominio que las capitalinas han ejercido sobre ellas en los últimos años dentro de la Liga MX Femenil.

La estadística reciente no favorece al cuadro rojiblanco. En los últimos 11 enfrentamientos entre ambas escuadras, Chivas apenas ha conseguido una victoria , misma que se registró en la jornada 11 del Apertura 2025. Además, el historial general entre los dos clubes refleja una clara ventaja para las Águilas.

De los 32 Clásicos Nacionales que se han jugado desde la creación del Circuito Rosa, América presume 17 triunfos , por solo siete derrotas y ocho empates. Incluso el Estadio AKRON ha sido un escenario cómodo para el conjunto capitalino.

Entre duelos de fase regular y Liguilla, Chivas no logra imponerse como local ante su acérrimo rival desde marzo de 2024. En sus últimas cinco visitas al inmueble tapatío, América registra tres victorias y dos empates.

Con estos antecedentes y el orgullo del Clásico Nacional en juego, el choque promete transmitir pasión y emoción desde la cancha. Ambos equipos saltarán al campo con la misión de reafirmar su buen momento y, sobre todo, quedarse con un triunfo que siempre tiene un sabor especial.

YC