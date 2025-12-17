Miércoles, 17 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Liga MX

Chivas viaja a pretemporada sin Mozo, Pulido y "Guti"

Te compartimos la lista de los convocados de Chivas para la pretemporada rumbo al Clausura 2026

Por: Andrea Garcia

En el listado se contempló a Brian Gutiérrez, quien recién llegó al club Guadalajara, el pasado 12 de diciembre. Imago7 / ARCHIVO

En el listado se contempló a Brian Gutiérrez, quien recién llegó al club Guadalajara, el pasado 12 de diciembre. Imago7 / ARCHIVO

Una de las etapas más exigentes previo a comenzar un nuevo ciclo deportivo ha dado inicio para el Club Deportivo Guadalajara, que viajará a Isla Navidad, Colima, para realizar los trabajos más demandantes de la pretemporada para prepararse física y mentalmente rumbo al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, dentro de una lista de 30 jugadores, se destacan las ausencias de Alan Mozo, Alan Pulido y Erick “Guti” Gutiérrez.

En recientes días se pudo conocer que ni el lateral derecho, el delantero, ni el mediocampista entraban en planes del equipo para el siguiente torneo, por lo que estarían quedando libres para poder negociar su llegada a otro club. En ese sentido, Gabriel Milito prescindió de sus servicios para los trabajos que se llevarán a cabo en el estado colimense.

Por lado contrario, en el listado sí se contempló a Brian Gutiérrez, quien llegó el pasado 12 de diciembre a la institución tapatía, convirtiéndose oficialmente en el primer refuerzo para el estratega argentino.

Además del futbolista mexicoamericano, también figuran los nombres de jugadores de fuerzas básicas como Robinho Romero, Samir Inda, Francisco Méndez, Gael García, Sergio Aguayo, entre otros.

Chivas permanecerá durante siete días en Isla Navidad, periodo en el que sentará las bases de su competitividad de cara a la próxima campaña, una que exige al conjunto rojiblanco mostrarse más sólido y con la capacidad de romper la sequía de casi nueve años sin conquistar un título de liga.

Lee también: Ángel Sepúlveda ya tendría fecha para reportar con Chivas 

Los convocados de Chivas para la pretemporada

  • Raúl Rangel
  • Oscar Whalley
  • Sebastián Liceaga
  • Robinho Romero
  • Gilberto Sepúlveda
  • Miguel Tapias
  • Diego Campillo
  • José Castillo
  • Francisco Méndez
  • Ángel Chávez
  • Leonardo Jiménez
  • Miguel Gómez
  • Bryan González
  • Omar Govea
  • Luis Romo
  • Daniel Aguirre
  • Rubén González
  • Brian Gutiérrez
  • Samir Inda
  • Efraín Álvarez
  • Santiago Sandoval
  • Richard Ledezma
  • Roberto Alvarado
  • Hugo Camberos
  • Yael Padilla
  • Gael García
  • Jorge Guzmán
  • Armando González
  • Ricardo Marín
  • Sergio Aguayo

Te recomendamos: ¡Oficial! Cade Cowell se despide de Chivas y regresa a la MLS 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones