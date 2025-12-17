Chivas viaja a pretemporada sin Mozo, Pulido y "Guti"

Una de las etapas más exigentes previo a comenzar un nuevo ciclo deportivo ha dado inicio para el Club Deportivo Guadalajara , que viajará a Isla Navidad, Colima, para realizar los trabajos más demandantes de la pretemporada para prepararse física y mentalmente rumbo al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX . Sin embargo, dentro de una lista de 30 jugadores, se destacan las ausencias de Alan Mozo, Alan Pulido y Erick “Guti” Gutiérrez.

En recientes días se pudo conocer que ni el lateral derecho, el delantero, ni el mediocampista entraban en planes del equipo para el siguiente torneo, por lo que estarían quedando libres para poder negociar su llegada a otro club. En ese sentido, Gabriel Milito prescindió de sus servicios para los trabajos que se llevarán a cabo en el estado colimense.

Por lado contrario, en el listado sí se contempló a Brian Gutiérrez , quien llegó el pasado 12 de diciembre a la institución tapatía, convirtiéndose oficialmente en el primer refuerzo para el estratega argentino.

Además del futbolista mexicoamericano, también figuran los nombres de jugadores de fuerzas básicas como Robinho Romero, Samir Inda, Francisco Méndez, Gael García, Sergio Aguayo, entre otros .

Chivas permanecerá durante siete días en Isla Navidad, periodo en el que sentará las bases de su competitividad de cara a la próxima campaña, una que exige al conjunto rojiblanco mostrarse más sólido y con la capacidad de romper la sequía de casi nueve años sin conquistar un título de liga.

Los convocados de Chivas para la pretemporada

Raúl Rangel

Oscar Whalley

Sebastián Liceaga

Robinho Romero

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Diego Campillo

José Castillo

Francisco Méndez

Ángel Chávez

Leonardo Jiménez

Miguel Gómez

Bryan González

Omar Govea

Luis Romo

Daniel Aguirre

Rubén González

Brian Gutiérrez

Samir Inda

Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

Richard Ledezma

Roberto Alvarado

Hugo Camberos

Yael Padilla

Gael García

Jorge Guzmán

Armando González

Ricardo Marín

Sergio Aguayo

