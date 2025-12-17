Hoy fue disputada entre el París Saint-Germain y Flamengo la Copa Intercontinental en el Ahmed Bin Ali Stadium de Qatar. Ante el triunfo indiscutible del PSG sobre el Flamengo en medio de una tanda de penales de 2 a 1, ¿cuál es el premio económico que recibirá? En esta nota te contamos los detalles.

PSG y Flamengo tuvieron prórroga tras empate

El París Saint-Germain y el Flamengo disputaron una prórroga para resolver la final de la Copa Intercontinental, que se jugó en Doha, tras haber llegado empatados 1-1 al final de los 90 minutos.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia adelantó a los campeones de Europa en el minuto 38 y el italo-brasileño Jorginho empató en el 62 tras transformar un penalti cometido por el brasileño Marquinhos sobre el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Este será el cuantioso premio del PSG

El PSG ha ganado su primera Copa Intercontinental, luego de que el ruso, Matvey Safonov, se convirtiera en el héroe de los franceses al detener cuatro de los cinco penaltis de los jugadores de Felipe Luiz.

Se trata del sexto título del PSG, lo que convierte a Luis Enrique en el tercer entrenador en encadenar tantos éxitos, tras el español Pep Guardiola en 2009 y el alemán Hansi Flick en 2020. Como campeón, el PSG se llevará unos 5 millones de dólares a casa, no menos atrás, el subcampeón, o sea, Flamengo, se quedará con 4 millones de dólares.

PSG, el primer equipo francés en ganar la Copa Intercontinental 2025

Hasta el día de hoy, ningún equipo francés había conquistado la Copa Intercontinental, que se jugó durante más de 40 años hasta 2004 antes de ser renombrada como la Copa Mundial de Clubes. La FIFA reintrodujo la Copa Intercontinental el año pasado después de renovar El Mundial de Clubes como un torneo de verano de 32 equipos.

Recordemos que el PSG perdió ante Chelsea en la final de la Copa Mundial de Clubes en Estados Unidos en julio, justo después de haber ganado su primer título de la Liga de Campeones en mayo, misma que le dio entrada directa a la final.

