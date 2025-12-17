El día de ayer, la FIFA anunció la reducción de algunos boletos del Mundial 2026 bajo una categoría denominada "grada básica". Este grupo de boletos serán reservados para los aficionados más leales de las selecciones clasificadas y funciona como respuesta a una reacción adversa de manera internacional al precio original de los boletos.

La reducción pasa de 4 mil 185 dólares hasta 60 unidades de la divisa estadounidense. El precio será igual para cada uno de los 104 partidos que se disputarán a lo largo de México, Estados Unidos y Canadá. No obstante, las federaciones decidirán cómo distribuirlas entre los aficionados "Mas fieles" que han asistido a partidos anteriores, tanto de local como de visitantes.

Dicha respuesta surge tras el sonoro descontento que han registrado los precios y modalidades de compra para el Mundial 2026, especialmente en Europa. La FIFA ha incluido el llamado "precio dinámico" para actuar como su propia plataforma de reventa.

Las personas interesadas en este tipo de boletos deben ingresar al sitio FIFA.com/tickets, completar los datos solicidados y verificar que todo esté correcto para participar en el sorteo. Esta modalidad de compra, al igual que para boletos de otros precios, se sortea de manera aleatoria.

¿Dónde se ubican los boletos de “grada básica” que son los más baratos?

La "grada básica" anunciada por la FIFA ofrecerá cupos para los primeros partidos del certamen hasta el final del torneo. La propia organización develó que serán las federaciones miembro participantes (FMP) quienes estarán a cargo de la selección y distribución de las mismas. En ese sentido cada FMP definirá sus criterios de asignación y proceso de solicitud, y deberán asegurarse de que se atribuyen a los aficionados más fieles a su selección.

Por lo tanto, el espacio dedicado a estos eventos aún no ha sido definido y será revelado por cada federación participante.

En total, el 50 por ciento de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40 %) y de grada básica (10 %). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente.

El pasado 11 de diciembre comenzó el proceso de selección aleatoria y el sistema estará abierto hasta el martes 13 de enero.

Te puede interesar: Detuvieron a 19 personas en siete colonias de Guadalajara en la semana pasada

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

