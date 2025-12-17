Paris Saint Germain (PSG) escribió una página dorada en su historia al proclamarse campeón de la Copa Intercontinental 2025 tras imponerse al Flamengo en una dramática tanda de penales por 2-1, luego de un intenso empate a una anotación en el tiempo reglamentario. Con este logro, el conjunto parisino se convirtió en el tercer equipo en todo el mundo en conquistar seis títulos en un mismo año, una hazaña reservada para muy pocos.

La final fue un duelo de alto voltaje, en el que ambos equipos mostraron jerarquía y carácter. Sin embargo, el desenlace se definió desde los once pasos, donde emergió la figura de Matvei Safonov como el gran héroe de la noche. El guardameta ruso fue determinante al atajar cuatro disparos en la tanda de penales, frustrando los intentos del conjunto brasileño y guiando al PSG hacia la gloria.



X / @PSG_inside

Así fue la final PSG vs Flamengo

Como es característico del conjunto europeo, el PSG ejerció una presión agobiante desde los primeros instantes del encuentro y sin cederle el esférico al equipo sudamericano consiguió tomar control de las acciones hasta provocar un par de errores del arquero Agustín Rossi, quien se mostró muy impreciso a la hora de defender la portería del Mengão.

Al minuto 10’, tras un pase erróneo de Giorgian De Arrascaeta, Rossi se vio obligado a salir de su arco para interceptar el balón, enviándolo nuevamente al terreno de juego. Con la cabaña completamente desprotegida, Fabián Ruiz remató y envió la pelota al fondo de las redes. Sin embargo, el VAR revisó la jugada y dictaminó que el balón había salido previo a que el portero intentara rescatarlo, por lo que se anuló la anotación.

Para mala fortuna de los brasileños, no pasó mucho tiempo antes de que su guardameta volviera a incurrir en una desatención, al no poder cortar un centro de Désiré Doué que quedó a la merced de Khvicha Kvaratskhelia, quien únicamente empujó el esférico para adelantar al PSG al minuto 35.

Poco a poco, Flamengo logró neutralizar el vendaval parisino y, ya en la parte complementaria, una falta de Marquinhos sobre Arrascaeta dentro del área le dio al Mengão la oportunidad de empatar desde los once pasos. Jorginho fue el encargado de ejecutar la pena máxima y decretar el 1-1 al minuto 62.

Sin ninguno de los dos equipos capaces de volver a vulnerar la cabaña rival, el encuentro tuvo que llevarse a la prórroga, instancia en la que tampoco pudieron definir al monarca. Por lo que, el campeón de la Copa Intercontinental se tuvo que decidir desde el manchón penal después de 21 años.

Con los cobradores rodeados de nerviosismo, sólo se anotaron tres de los nueve disparos que se realizaron entre ambas escuadras, incluso Ousmane Dembele erró. Sin embargo, Safonov fue la clave al atajar cuatro disparos y otorgarle al PSG su sexto título en el 2025.

Títulos del PSG en 2025

Champions League

Supercopa Europea

Ligue 1

Coupé de France

Trophée des Champions

Copa Intercontinental

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF