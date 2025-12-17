Cade Cowell se convirtió en la primera baja oficial de las Chivas de cara al nuevo ciclo deportivo. A través de sus redes sociales, el Club Deportivo Guadalajara informó que el atacante continuará su carrera en el New York Red Bulls de la MLS , equipo al que se marcha en calidad de préstamo con opción a compra.

De esta manera, el Rebaño pone fin, al menos de forma temporal, a la etapa de Cowell como rojiblanco, la cual inició en enero de 2024 con grandes expectativas. Su llegada representó una apuesta importante por parte de la directiva, al tratarse de un futbolista joven, con experiencia en la MLS y con un perfil físico y ofensivo que encajaba en la idea de reforzar el ataque del equipo.

El paso de Cowell por el Rebaño Sagrado

Durante su paso por el Guadalajara, Cowell disputó un total de 69 partidos en competencias oficiales, en los que logró aportar 12 goles y 5 asistencias. Si bien tuvo momentos de protagonismo y actuaciones destacadas, su rendimiento fue, de más a menos, marcado por la irregularidad colectiva del equipo y por los constantes ajustes en el banquillo.

Lee también: Ángel Sepúlveda ya tendría fecha para reportar con Chivas

El 2025 resultó especialmente complicado para el delantero. Los múltiples cambios que vivieron las Chivas a lo largo del año afectó directamente su continuidad, ya que entre el Clausura y el Apertura apenas acumuló 955 minutos de juego, una cifra baja para un futbolista que había sido considerado pieza importante en su primer año con el club. La falta de regularidad y de un rol definido terminaron por abrir la puerta a su salida .

Publicación oficial del Rebaño Sagrado. X / @Chivas

Para Cowell, el regreso a la MLS representa una oportunidad de relanzar su carrera, recuperar confianza y minutos de competencia en un entorno que ya conoce bien. En tanto, para Chivas, su préstamo libera una plaza y permite a la directiva reestructurar el plantel de cara a los próximos torneos, en busca de mayor equilibrio y profundidad ofensiva.

Te recomendamos: Santiago Giménez causa baja para el Milán y será operado

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF