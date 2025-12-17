El próximo 9 de enero dará inicio el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y Chivas ya planifica su actuación en el certamen deportivo. Se ha dado a conocer que el club Guadalajara esperaría la llegada de Ángel Sepúlveda , quien fuera delantero de Cruz Azul , este miércoles 17 de diciembre .

Sepúlveda se convertiría en el primer refuerzo de cara al Clausura 2026. El delantero mexicano volvería a vestir los colores rojiblancos, esto después de que la directiva del Guadalajara habría alcanzado un acuerdo con Cruz Azul para hacerse de los servicios del atacante.

Lo que se sabe al momento

La dirigencia rojiblanca habría cerrado un acuerdo de palabra para obtener nuevamente al goleador celeste y sumarlo otra vez a las filas del conjunto tapatío. Se tiene conocimiento de que, tanto la directiva de La Máquina como el propio jugador habrían dado su aprobación para concretar el traspaso del delantero.

Tras alcanzarse este acuerdo preliminar entre ambas partes, Guadalajara tendría que desembolsar alrededor de cuatro millones de dólares para volver a incorporar al atacante mexicano a su plantilla .

De cerrarse la llegada del futbolista, Gabriel Milito, director técnico de Chivas , apuntalaría la ofensiva de su escuadra, por lo que la dirigencia rojiblanca buscaría firmarlo por un contrato de al menos tres temporadas.

El inminente regreso de Ángel Sepúlveda obedecería a que el equipo rojiblanco afrontará las bajas en el ataque de Javier "Chicharito" Hernández , quien no renovó su vínculo con la institución tapatía.

Cabe recordar que la primera estadía de Sepúlveda en Guadalajara fue casi desastrosa, ya que disputó diez partidos, cinco de Liga MX y cinco de Copa MX, en los cuales registró tan solo un gol y una asistencia.

