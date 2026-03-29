Ante un rival de la talla de Bélgica, México encarará una prueba de alta exigencia que pone a prueba su nivel competitivo. El reciente desempeño del conjunto belga, con una victoria contundente sobre Estados Unidos, y el empate del Tricolor ante Portugal elevan el grado de dificultad y obligan al equipo mexicano a mejorar en un escenario donde cada error puede resultar determinante.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR repasamos cuáles son los aspectos a mejorar de México en su siguiente duelo ante el combinado nacional de Bélgica.

Uno de los aspectos más importantes a mejorar es la solidez defensiva. Ante este tipo de rivales, México no puede permitirse errores de concentración ni desajustes en la línea defensiva. Es fundamental mantener una estructura compacta, reducir los espacios entre defensa y mediocampo y mejorar la comunicación entre los centrales y Raúl Rangel. Además, la zaga debe estar preparada para responder tanto a ataques posicionales como a jugadas rápidas, evitando quedar expuesta en situaciones de uno contra uno.

En relación con lo anterior, las transiciones defensivas representan un punto crítico. Bélgica es especialmente peligrosa cuando recupera el balón y lanza contraataques veloces y bien organizados. México, que suele apostar por un juego ofensivo con laterales proyectados al ataque, debe encontrar un mejor equilibrio para no quedar mal parado.

Esto implica una reacción inmediata tras la pérdida del balón, con un repliegue ordenado y disciplinado que cierre espacios y dificulte la progresión del rival. La coordinación entre mediocampistas y defensores en estos momentos es clave para evitar situaciones de inferioridad numérica.

Otro aspecto relevante es la toma de decisiones en el último tercio del campo. México ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene la capacidad de generar jugadas de peligro, pero frente a selecciones de alto nivel la diferencia radica en la eficacia. No basta con llegar al área rival; es indispensable saber cómo y cuándo finalizar las jugadas. Elegir entre un disparo, un pase o una acción individual debe hacerse con precisión y rapidez. Asimismo, reducir las pérdidas innecesarias en zonas ofensivas puede evitar que el rival genere contragolpes peligrosos.

La intensidad física también es un factor determinante en este tipo de encuentros. Los equipos europeos, como Bélgica, suelen mantener un ritmo alto durante todo el partido, lo que obliga a México a igualar o incluso superar ese nivel de exigencia. Esto implica no solo resistencia física, sino también fortaleza en los duelos individuales, tanto ofensivos como defensivos. Ganar balones divididos, presionar con constancia y sostener el ritmo durante los 90 minutos son elementos esenciales para competir de tú a tú.

Por otro lado, la capacidad de adaptación táctica cobra gran relevancia. México necesita contar con variantes estratégicas que le permitan ajustar su esquema según las circunstancias del juego. Esto incluye cambios de formación, modificaciones en la presión o ajustes en la distribución del mediocampo. Además, el uso inteligente de los cambios desde la banca puede ser determinante para modificar la dinámica del partido en momentos clave.

Bélgica ha demostrado ser especialmente eficaz en tiros de esquina y jugadas a balón detenido, aprovechando su fortaleza física y su buena ejecución. México, por su parte, debe mejorar en estas acciones . Evitar faltas innecesarias cerca del área y mantener una marcación firme y organizada puede prevenir goles que, en partidos cerrados, suelen ser decisivos.

SV