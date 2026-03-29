Cédric Bakambu, el futbolista que dejó Francia para hacer historia con el Congo

Para la mayoría de los futbolistas, conquistar una Copa del Mundo representa el mayor anhelo de sus carreras. Sin embargo, existen casos excepcionales como el del delantero de la República Democrática del Congo, Cédric Bakambu, quien decidió apartarse de ese camino para escribir su propia historia con la selección del país de sus raíces.

Bakambu cuenta con doble nacionalidad . Hijo de padres originarios de la República Democrática del Congo, quienes emigraron a Francia en busca de mejores oportunidades, nació en Vitry-sur-Seine, donde comenzó el camino que hoy lo tiene como delantero del Real Betis en La Liga española.

Hoy en día, Cédric se ha consolidado como un futbolista que rompió esquemas: dejó de lado la posibilidad de representar a una potencia mundial como Francia para defender los colores del país de sus padres. Una decisión que podría rendir frutos muy pronto, ya que este martes tiene la oportunidad de convertirse en el máximo goleador histórico de su selección y, además, acercarla nuevamente a una Copa del Mundo.

Desde sus inicios como profesional, cuando fue reclutado a los 15 años por el Sochaux de la Primera División francesa, Bakambu mostró cualidades distintas: velocidad, potencia y un instinto goleador natural . Estas características lo llevaron a representar a Francia en categorías inferiores.

En 2011, formó parte del equipo que terminó en cuarto lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Colombia, donde compartió vestidor con figuras como Alexandre Lacazette y Antoine Griezmann.

A pesar de estar considerado en el proceso rumbo a una Copa del Mundo con Francia, Bakambu decidió escuchar a su corazón y representar a la selección de sus raíces. “Nunca había viajado al Congo antes de ser convocado, pero no dudé. Se trataba del país de mis padres y, en consecuencia, también del mío. Nunca hay que olvidar las raíces. Amo a mi país, y allí la gente también me quiere mucho”, declaró en una entrevista con la FIFA.

En 2015, debutó con la selección congoleña sin imaginar que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de sus referentes históricos. Más allá de sus actuaciones, entendió que su rol trascendía lo futbolístico : también implicaba construir legado.

Con apenas 66 partidos disputados, Bakambu está al acecho del récord de Dieumerci Mbokani, quien suma 22 goles como máximo anotador histórico. El delantero del Betis registra 21 tantos, por lo que este martes podría igualar o incluso superar esa marca.

La República Democrática del Congo solo ha participado en una Copa del Mundo, en Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire. Hoy, con una de las generaciones más prometedoras de su historia, Bakambu y sus compañeros buscan devolver a su país a la élite del futbol mundial.

“Sabemos que el país no ha ido a un Mundial desde 1974. Es muchísimo tiempo. Tenemos un equipo competitivo, con una mezcla de jugadores locales y europeos. Si logramos combinar bien esos ingredientes, cuidado…”, aseguró.

Este martes, Jamaica y la República Democrática del Congo se enfrentarán por el último boleto a la Copa del Mundo en el Estadio Guadalajara , en un duelo que promete ser una auténtica batalla entre dos selecciones decididas a cumplir el sueño de regresar al máximo escenario del futbol internacional.

SV