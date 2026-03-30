El defensor de la selección de Portugal, Joao Cancelo, calificó a México como un rival intenso tras el partido amistoso disputado en el Estadio Banorte, aunque también expresó su inconformidad con el trabajo arbitral durante el encuentro. Además, resaltó que este tipo de enfrentamientos permiten medir el nivel competitivo entre selecciones de distintas confederaciones.

El jugador señaló que el conjunto mexicano se mostró fuerte en los duelos individuales, destacando su capacidad física y competitividad a lo largo del partido. También reconoció que México mantiene un estilo de juego dinámico y agresivo, lo que obliga a sus rivales a exigirse al máximo durante los noventa minutos.

Sin embargo, manifestó que en varias jugadas se sintió perjudicado por decisiones arbitrales que, a su juicio, pudieron haberse sancionado de manera diferente.

“Me pareció un equipo muy fuerte en los duelos. En varias ocasiones el árbitro pudo haber señalado más faltas, porque me sujetaban sin balón, me jalaban la camiseta y no marcaba nada”, comentó Cancelo al finalizar el encuentro.

El combinado mexicano se enfrentó a la selección de Portugal national football team en un duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual concluyó con un empate sin goles. A pesar de no haber anotaciones, el partido sirvió para que ambos equipos probaran esquemas y jugadores de cara a la justa mundialista.

Este compromiso también fue significativo por marcar la reinauguración del Estadio Banorte, inmueble que fue remodelado recientemente al ser una de las sedes del próximo Mundial, organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, se espera que el estadio albergue partidos clave durante el torneo.

CT