Tras ser nombrado por la afición como el mejor futbolista del Torneo Apertura 2025, Armando “La Hormiga” González recibió elogios por su desempeño, y Efraín Flores, exdirector técnico de Chivas, destacó el papel de Javier “Chicharito” Hernández como mentor en el desarrollo del delantero rojiblanco.

Flores señaló que, así como Ramón Morales y Jared Borgetti fueron fundamentales en la formación de Hernández, el goleador histórico de la Selección Mexicana cumplió un rol similar con González.

“Javier tuvo mentores cuando empezó, como Ramón Morales, que lo apoyaban y aconsejaban. Yo también lo observé trabajar con jugadores como Jared Borgetti para mejorar su juego en el área. Ahora, Javier hizo lo mismo con jóvenes, guiándolos y transmitiendo su experiencia. Todo lo que aprendió de sus tutores lo ha compartido, y estoy seguro de que ayudó a varios futbolistas a mejorar, tal como sucedió con la ‘Hormiga’”, señaló.

El exentrenador también reconoció la tristeza que le causó la salida de Hernández de Chivas, considerando que se generaron expectativas muy altas sobre su regreso, sin tomar en cuenta su condición física y el largo tiempo sin jugar

“Honestamente, me da un eco de tristeza la forma en que se va. Me hubiera gustado verlo salir de otra manera, triunfador, con más victorias y laureles. En su video él mismo dice que hay éxitos y caídas, y esta salida, para mí, fue una de las que no hubiera querido.

“Creo que se generaron tantas expectativas alrededor de él que la gente no consideró que venía de una cirugía y de un periodo largo sin jugar. No podíamos esperar ver al mismo ‘Chícharo’ que se fue al Manchester United o pasó por el Real Madrid, aquel que tuvo tantos éxitos. Su lesión fue fuerte y después de más de un año sin jugar, no podía ser el mismo Javier. Por eso, la gente sintió desencanto, y entiendo esa reacción”, agregó.

Flores agregó que le hubiera gustado que Hernández tuviera un retiro más simbólico en el club, situación que consideró tiene triste a ‘Chicharito’.

“También hubiera querido que tuviera otro tipo de salida. Javier ha vivido un proceso muy especial en Chivas, desde la escuelita hasta la primera división y la selección, pasando por Europa. Si se va a retirar, merecía un partido de despedida. Probablemente hubo un acuerdo entre él y la directiva, pero a mí me hubiera gustado que fuera diferente, especialmente si se trataba de su despedida.

“Lo veo con un eco de tristeza. No lo veo alegre o satisfecho del todo, porque él siempre se exige mucho y buscaba salir con éxitos y logros concretos en Chivas. No logró exactamente lo que quería, y eso se nota”, concluyó.

