Resumen 2025: Sinner, Jiménez y Giménez, entre lo destacado de enero en el deporte

Enero de 2025 cerró como un mes histórico para el deporte mundial. Desde la consolidación de Jannik Sinner en el tenis hasta los récords goleadores de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, repasamos en este resumen los eventos que definieron el arranque del año.El Abierto de Australia fue el escenario de dos historias contrastantes pero igualmente históricas:Enero fue el mes donde se reescribieron los libros de historia para los delanteros mexicanos:El 2 de enero, el futbol mexicano despidió a una leyenda del Club América. Cristóbal Ortega, apodado el "Siete Pulmones", falleció a los 68 años. Deja un legado de 11 títulos y un récord de 711 partidos disputados con las Águilas.*Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF