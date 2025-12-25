Resumen 2025: Sinner, Jiménez y Giménez, entre lo destacado de enero en el deporte

Enero de 2025 cerró como un mes histórico para el deporte mundial. Desde la consolidación de Jannik Sinner en el tenis hasta los récords goleadores de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, repasamos en este resumen los eventos que definieron el arranque del año.

Tenis: El dominio de Sinner y la sorpresa de Keys

El Abierto de Australia fue el escenario de dos historias contrastantes pero igualmente históricas:

Jannik Sinner: El jugador de tenis italiano reafirmó su estatus de élite al coronarse por segunda vez en el Gran Premio de Australia tras derrotar a Alexander Zverev (6-3, 7-6, 6-3). Con esto, suma 4 títulos de Grand Slam en su carrera.

El jugador de tenis italiano reafirmó su estatus de élite al coronarse por segunda vez en el Gran Premio de Australia tras derrotar a Alexander Zverev (6-3, 7-6, 6-3). Con esto, suma 4 títulos de Grand Slam en su carrera. Madison Keys: La estadounidense dio la gran sorpresa del mes el día 25, proclamándose monarca en Australia tras vencer a la favorita, Aryna Sabalenka.

Futbol: Récords de mexicanos

Enero fue el mes donde se reescribieron los libros de historia para los delanteros mexicanos:

Raúl Jiménez (día 5): Con un doblete para el Fulham ante el Ipswich Town, llegó a 55 goles en la Premier League, superando la marca histórica de Javier "Chicharito" Hernández.

Con un doblete para el Fulham ante el Ipswich Town, llegó a 55 goles en la Premier League, superando la marca histórica de Javier "Chicharito" Hernández. Santiago Giménez (día 12): El "Bebote" alcanzó los 45 goles en la Eredivisie con el Feyenoord, superando el récord de Hirving "Chucky" Lozano. Además, celebró ese día su partido número 100 con el equipo neerlandés. Actualmente, forma parte del AC Milan, en Italia.

Panorama internacional

Miguel Herrera (día 7): El "Piojo" asumió el reto de dirigir a la Selección de Costa Rica con el objetivo de clasificar al Mundial 2026. El mexicano quedó fuera del cargo en las eliminatorias.

El "Piojo" asumió el reto de dirigir a la Selección de Costa Rica con el objetivo de clasificar al Mundial 2026. El mexicano quedó fuera del cargo en las eliminatorias. Supercopas: El AC Milán conquistó su octavo título de Supercopa tras vencer 3-2 al Inter (día 6). Por su parte, el FC Barcelona goleó 5-2 al Real Madrid en la Supercopa de España jugada en Arabia Saudita (día 12).

Luto en el deporte: Adiós a Cristóbal Ortega

El 2 de enero, el futbol mexicano despidió a una leyenda del Club América. Cristóbal Ortega, apodado el "Siete Pulmones", falleció a los 68 años. Deja un legado de 11 títulos y un récord de 711 partidos disputados con las Águilas.

Otros Deportes: Automovilismo y NFL

Fórmula E en la CDMX (día 11): El británico Oliver Rowland (Nissan) se llevó la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El podio lo completaron los pilotos de Porsche, António Félix da Costa y Pascal Wehrlein.

El británico Oliver Rowland (Nissan) se llevó la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El podio lo completaron los pilotos de Porsche, António Félix da Costa y Pascal Wehrlein. Rumbo al Super Bowl LIX (día 26): Se definieron los protagonistas del gran juego de la NFL. Philadelphia Eagles aplastó a Washington (55-23), mientras que Kansas City Chiefs, en un duelo dramático, vencieron a los Buffalo Bills (32-29).

