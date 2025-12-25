NFL en vivo: Horarios y dónde ver los juegos de Navidad hoy 25 de diciembre

La Navidad 2025 llega con una cartelera emocionante para la NFL. Mientras muchas ligas se detienen, el futbol americano seguirá con su semana 17, una jornada donde los equipos se juegan su lugar en los playoffs. Si planeas disfrutar de los partidos en vivo durante el recalentado, aquí tienes la guía completa de canales y horarios para México.

Cartelera completa de la NFL: Juegos de Navidad 2025

Para este jueves 25 de diciembre, la NFL ha programado tres duelos. Cabe destacar que, por primera vez, Netflix es la vía para ver una doble cartelera navideña.

Dallas Cowboys vs Washington Commanders

Horario: 12:00 horas (Centro de México).

Transmisión: Netflix

Detroit Lions vs Minnesota Vikings

Horario: 15:30 horas (Centro de México).

Transmisión: Netflix

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

Horario: 19:15 horas (Centro de México).

Transmisión: DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports Premium, FOX Sports

Show de medio tiempo: Se espera la participación de Snoop Dogg, lo que añade un atractivo extra a este cierre de jornada.

Resumen de las transmisiones

Washington Commanders vs Dallas Cowboys | 12:00 horas | Netflix |

Minnesota Vikings vs Detroit Lions | 15:30 horas | Netflix |

Kansas City Chiefs vs Denver Broncos | 19:15 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports Premium, FOX Sports |

¿Por qué los juegos de la NFL hoy se ven en Netflix?

La NFL firmó un acuerdo exclusivo para que los partidos de Navidad se transmitan a través de la plataforma de Netflix. Esto significa que, a diferencia de otros domingos, estos duelos no estarán disponibles en televisión abierta en México, por lo que se requiere de una suscripción activa a la plataforma de streaming.

