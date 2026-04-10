Chivas tendrá tres bajas para enfrentar a Tigres en la Jornada 14

El Rebaño Sagrado se prepara para un desafío importante en la Jornada 14, ya que visitará el temido Volcán Universitario para enfrentarse a los Tigres. Sin embargo, el equipo dirigido por Gabriel Milito no podrá contar con su plantilla completa, lo que ha obligado al estratega a realizar modificaciones en la convocatoria.

Las Chivas, que actualmente lideran la clasificación, buscarán mantener su buen paso a pesar de estas ausencias.

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Para este crucial encuentro, el Guadalajara tendrá tres bajas significativas:

Richard Ledezma

Omar Govea

Ángel Sepúlveda.

Estas ausencias abrieron la puerta para que el delantero del Tapatío, Sergio Aguayo, fuera convocado, brindándole una oportunidad en el primer equipo.

Omar Govea, quien se perdió el partido anterior por acumulación de tarjetas amarillas, no fue considerado para este juego debido a molestias que refirió durante la semana. Su ausencia en el mediocampo podría ser un factor a considerar para el esquema de Milito.

Por su parte, Richard Ledezma tampoco estará disponible para este fin de semana. El carrilero derecho salió en su auto minutos después de que el camión del equipo partiera rumbo al aeropuerto, lo que indica una baja de último momento. La ausencia de Ledezma podría afectar la profundidad en las bandas del equipo rojiblanco.

Ángel Sepúlveda es la tercera baja confirmada para este enfrentamiento. Aunque el texto no especifica la razón de su ausencia, su falta en la delantera podría ser un reto para el poder ofensivo de Chivas.

A pesar de estas bajas, el Rebaño Sagrado llega a este partido como líder de la clasificación, con la posibilidad de romper récords del club en la etapa de los torneos cortos, especialmente en el plano ofensivo.

El equipo de Gabriel Milito ya consiguió su clasificación a la Liguilla y podría superar la marca de triunfos (10), alcanzar el mejor registro en puntos en un semestre (34) y acercarse a la máxima cuota de goles anotados (34).

La visita al Volcán Universitario siempre ha sido complicada para Chivas, que suma solo dos victorias en los últimos 16 años en ese estadio.

En 2023, lograron una victoria con Veljko Paunovic al mando, y en 2020, con Víctor Manuel Vucetich. Este historial añade un grado extra de dificultad al encuentro, especialmente con las ausencias clave.

Gabriel Milito y su equipo tendrán el desafío de ajustar su estrategia para suplir estas bajas y mantener el buen ritmo que los ha llevado al liderato. La inclusión de Sergio Aguayo podría ser una apuesta para refrescar el ataque y buscar soluciones ante la falta de elementos experimentados.

El partido promete ser un duelo intenso, donde Chivas buscará demostrar su fortaleza y profundidad de plantilla a pesar de las adversidades.

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