Alcaraz y Sinner avanzan a cuartos de final del torneo de Montecarlo

Carlos Alcaraz sufrió para alargar su racha en tierra y el Masters 1000 de Montecarlo, donde es campeón, llevado al límite por el argentino Tomás Martín Etcheverry que puso contra las cuerdas al primer favorito que necesitó los tres sets (6-1, 4-6 y 6-3) y dos horas y veintrés minutos de partido para alargar la defensa del titulo y mantener el pulso con el italiano Jannik Sinner por el número uno del mundo.

Alcaraz, que arrancó como un tiro y se atascó, víctima de sus numerosos errores no forzados, especialmente con el revés, a partir del segundo set, tuvo que mantener la paciencia y asumir el intercambio de golpes con un jugador batallador, aferrado a la pista que nunca hasta ahora había llegado al tercer tramo del evento monegasco.

Carlos Alcaraz, que jugará en cuartos con el kazajo Alexander Bublik, vencedor del duelo frente el checo Jiri Lehecka por 6-2 y 7-5, mantienen recorridos paralelos por el primer Masters 1000 sobre tierra. Ambos arrollaron en la ronda anterior, ganaron con autoridad. Pero los dos sufrieron este jueves, en octavos. El transalpino se dejó una manga contra el checo Tomas Machac y también el español, frente Etcheverry, un jugador que exprime todas sus virtudes en arcilla.

Jannik Sinner en su juego contra Tomas Machac. EFE/S. Nogier

Por su parte, Sinner, número dos del mundo, se repuso de los contratiempos físicos con los que se encontró a partir del segundo set del partido disputado ante el checo Tomas Machac y, a pesar de que se dejó un set, cerró su decimocuarta victoria seguida (6-1 y 6-7(3) y 6-3) y se situó en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

El jugador de San Cándido sumó su decimonovena victoria seguida en un torneo Masters 1000 e igualó en este aspecto al estadounidense Pete Sampras, en 1994 y solo queda por detrás de Djokovic, Nadal y Federer.

Sinner tuvo que realizar un evidente ejercicio de resistencia. Se le vio incómodo en algunos momentos, con molestias en la espalda. No daba la sensación de moverse a gusto el número dos del mundo que no perdía un set desde que fue derrotado en los cuartos de final del torneo de Doha, ante el también checo Jakub Mensic, en febrero pasado.

De hecho pidió la asistencia médica tras el quinto juego de la manga definitiva. Reconoció haber sentido malestar y mareos. También Machac, dañado en el codo izquierdo.

Después de 37 sets seguidos ganados en torneos Masters 1000 se dejó uno en el camino, aunque después supo reconducir la situación complicada.

El jugador de San Cándido, que arrebatará a Carlos Alcaraz el número uno del mundo si gana el torneo el domingo, estuvo 5-2 por debajo en la segunda manga. En dos ocasiones su rival, que nunca le ha podido ganar -este era el cuarto enfrentamiento-, sacó para apuntarse la manga. Pero Sinner sumó cuatro juegos seguidos y forzó el desempate que ganó el checo, el primero que consigue apuntarse Machac entre todos los cara a cara frente al transalpino.