Atlas enfrenta a Rayados en busca de la Liguilla

El Estadio Jalisco se prepara para albergar uno de los duelos más determinantes de la Jornada 14 del Clausura 2026, cuando los Rojinegros del Atlas reciban a los Rayados de Monterrey este sábado a las 19:00 horas. Para la escuadra tapatía, este encuentro no es solo una fecha más en el calendario, sino la oportunidad crucial para sacudirse una inercia negativa y dar un paso firme hacia la clasificación directa, aprovechando el momento de vulnerabilidad que atraviesa el conjunto regiomontano.

El equipo dirigido por Diego Cocca llega a este compromiso con la urgencia de romper una racha de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. A pesar de este bache, el Atlas se mantiene en la séptima posición con 18 unidades, una ubicación privilegiada que ha cimentado gracias a su solidez como local. El Coloso de la Calzada Independencia se ha transformado en una auténtica fortaleza para los Zorros: de los 18 puntos totales en su cuenta, 14 han sido obtenidos en casa, producto de cuatro triunfos, dos empates y apenas una derrota en siete presentaciones ante su fiel afición.

En la acera de enfrente, el panorama es sombrío. Los Rayados de Monterrey arriban a Guadalajara sumergidos en una de sus crisis más agudas de los últimos años. Ubicados en el decimotercer puesto con solo 14 puntos, la Pandilla ha sido blanco de duras críticas debido a un funcionamiento colectivo que raya en lo deplorable, especialmente considerando que poseen una de las nóminas más costosas y lujosas de todo el continente. Esta disparidad entre inversión y resultados coloca a Monterrey en una posición de extrema fragilidad, convirtiéndolo en el trampolín ideal para que el Atlas recupere la confianza y las aspiraciones de fase final.

La estadística histórica en el Jalisco añade un ingrediente de cautela, pues los antecedentes recientes muestran una paridad marcada. Desde aquel vibrante 3-3 en el Clausura 2025 hasta la victoria rojinegra en el Apertura 2021, Monterrey ha sabido sacar puntos de Guadalajara; sin embargo, el presente futbolístico de ambos dista mucho de temporadas anteriores.

Para Atlas, ganar a como dé lugar es la consigna: sumar tres puntos frente a un rival directo en la lucha por puestos de Liguilla, no solo hundiría definitivamente a los regios, sino que consolidaría a los Zorros en la parte alta de la tabla justo antes del cierre de torneo. El sábado por la noche, el Atlas tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que su fortaleza en casa es el motor que los llevará a la Fiesta Grande a costa de la mediocridad de un gigante herido.

Antecedentes en el Estadio Jalisco

Clausura 2025 / Atlas 3-3 Monterrey

Clausura 2024 / Atlas 1-2 Monterrey

Clausura 2023 / Atlas 0-2 Monterrey

Apertura 2021 / Atlas 2-1 Monterrey

Clausura 2021 / Atlas 0-2 Monterrey

Clausura 2019 / Atlas 2-0 Monterrey

Clausura 2018 / Atlas 0-1 Monterrey

*Partidos de fase regular

MF