A 60 días del silbatazo inicial, México corre contrarreloj para afinar los últimos detalles en sus tres sedes mundialistas, tanto el Estadio Azteca en la CDMX, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey. La base está lista, pero las exigencias de FIFA han forzado ajustes de última hora y mantienen a las cuadrillas trabajando a marchas forzadas.

A dos meses del arranque, el ambiente es de optimismo cauteloso. Las imágenes de estadios en obra o sin césped pueden inquietar, pero responden a la fase final de puesta a punto. México debe entregar los recintos a FIFA a mediados de mayo; para entonces, pintura, señalética bilingüe y zonas de prensa deberán estar al 100%.

El Mundial ya se respira. Pero como suele pasar, el último estirón está siendo el más exigente.

Estadio Azteca: El Coloso bajo presión

En la Ciudad de México, el inmueble vive la transformación más profunda de su historia reciente. Los reportes confirman que el declive pronunciado junto al campo es una de las mayores preocupaciones técnicas. Esa inclinación, pensada para mejorar visibilidad y drenaje, ahora se nivela y refuerza con una estructura perimetral para cumplir con los estándares de seguridad y movilidad de FIFA, que exige una transición más suave entre la cancha y las zonas técnicas.

En la Grada Lateral, donde estaba el banco patrocinador, la actividad es intensa. Tras retirar las butacas, se trabaja en la cimentación de nuevas áreas de hospitality y palcos VIP, prioridad comercial del organismo. El reto es logístico: terminar acabados de lujo y retirar escombros antes del 11 de mayo, fecha límite de entrega.

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Estadio AKRON: La alfombra verde en pausa

En Guadalajara, la imagen es contundente: la cancha está sin rastro de pasto. Por exigencia de FIFA, se ordenó la transición de césped, situación que realizaron e incluso se presumió el hecho de ser una de las mejores canchas de México. Pero el organismo rector ordenó nuevamente unas mejoras que realizan en estos momentos.

Autoridades confirmaron que el “recarpeteo” durará cerca de 11 días. La meta es que el nuevo césped esté completamente enraizado para el cierre del torneo local, como prueba antes de los cuatro partidos mundialistas en la ciudad.

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Estadio BBVA: Ajustes fuera del campo

A diferencia de los otros recintos, el “Gigante de Acero” reporta el avance más sólido en su estructura interna, aunque mantiene pendientes clave. En Monterrey, el foco está en el exterior y la tecnología:

1. Ventilación de la cancha: se instaló un sistema de aire frío bajo el césped para mitigar el calor extremo, un punto vigilado de cerca por FIFA.

2. Palco Presidencial: se unificaron tres palcos centrales para crear la zona más exclusiva para autoridades.

3. Entorno urbano: el principal pendiente es la conectividad. Las obras en Guadalupe y la instalación del Fan Fest en Parque Fundidora avanzan lento, lo que genera dudas sobre la movilidad de los miles de visitantes en junio.

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MF