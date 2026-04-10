Celebran Caravana Mundialista en Plaza Galerías

Como parte de la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo, a 61 días de su arranque, este viernes se llevó a cabo la Caravana Mundialista en Plaza Galerías, donde se realizaron diversas actividades enfocadas en la máxima fiesta del futbol.

Al evento asistieron el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; la directora de COMUDE Zapopan, Alejandra Galindo; la regidora Haideé Aceves; así como el embajador mundialista Ramón Morales, acompañado de los exfutbolistas del Atlas, Omar Briseño y Erubey Cabuto.

Entre risas, dinámicas deportivas y obsequios, se vivió un ambiente festivo en el que niñas y niños pudieron convivir con sus ídolos y disfrutar de un adelanto de lo que será la experiencia mundialista.

El alcalde Juan José Frangie expresó su entusiasmo por impulsar este tipo de iniciativas que acercan el Mundial a la ciudadanía.

“Me da mucho gusto ver este espacio lleno de niñas y niños. Con las Caravanas Mundialistas queremos que este Mundial llegue hasta el último rincón. A mí me tocó vivir el Mundial de 1970 a los 11 años, y después el de 1986. Nunca pensamos que México volvería a ser sede por tercera vez”, comentó.

Por su parte, Ramón Morales, quien participó en dos Copas del Mundo, se dijo honrado de formar parte de la actividad, en la que se entregaron camisetas de la Selección Mexicana y balones oficiales.

“Me honra estar aquí. Desde que llegamos, ver las canchitas y los juegos nos llenó de emoción. También fuimos niños y recordamos esos momentos. Hoy el Mundial llega a Zapopan y vamos a ser la mejor sede. Ya se siente la fiebre mundialista. Niños y niñas, disfruten este deporte y diviértanse”, expresó.

Finalmente, Frangie invitó a las familias a participar en las actividades organizadas por el Gobierno de Zapopan, destacando el valor del deporte en el desarrollo de la niñez.

“Invito a los padres a que lleven a sus hijos a estas actividades. El deporte es clave para una vida sana. Aprovechen esta oportunidad única de vivir un Mundial de cerca. Esperamos cerca de tres millones de visitantes en el estado, lo que generará un ambiente espectacular durante 39 días y nos permitirá mostrarnos al mundo.

“Nos conocen por el tequila, el mariachi, la charrería y nuestra gastronomía, pero también por nuestra pasión por el futbol. Equipos como Chivas y Atlas forman parte de nuestra identidad. Sin duda, será una experiencia inolvidable para los niños”, concluyó.

MF