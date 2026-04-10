LMB 2026 arranca con altas expectativas y grandes figuras

El rey de los deportes está a punto de regresar en México. La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol iniciará en menos de una semana y ya se vislumbra intensa, emocionante y con altas expectativas. No solo por los 20 equipos que conforman la competencia, sino también por los importantes nombres que llegaron a la liga y que prometen dar un espectáculo sobre el diamante de juego.

El circuito veraniego se engalanará con múltiples peloteros con experiencia en grandes ligas, e incluso, algunos de ellos recientemente destacaron en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con sus respectivas selecciones, provocando que se incremente el entusiasmo entre los aficionados al béisbol azteca.

Diablos Rojos llevan la pauta

Más allá de conformarse con ser el equipo más ganador de la LMB, los escarlatas buscan incrementar su legado hasta situarlo en un lugar casi imposible de alcanzar y priorizan el tricampeonato para esta próxima campaña.

Entre los refuerzos más llamativos están los pitchers mexicanos Víctor González y Humberto Castellanos, ambos con experiencia en Grandes Ligas. Cabe destacar que, el zurdo González fue parte del equipo campeón de Los Ángeles Dodgers en la Serie Mundial de 2020, en la que se adjudicó la victoria en el juego 6 que le cedió el título a la escuadra angelina.

Aunado a ellos, también sobresalen el dominicano Maikel Franco y el estadounidense Jon Singleton. Franco jugó nueve campañas en Ligas Mayores en las que acumuló 923 juegos, conectó 809 hits, con 364 carreras anotadas, 467 remolcadas y 130 jonrones; mientras que, Singleton, quien regresa con Diablos después de haber vestido la franela escarlata en 2021, llegará luego de haber sumado cinco campañas en total en MLB con 272 juegos, 160 imparables, 29 cuadrangulares y 104 producidas.

Unión Laguna quiere hacerse fuerte en el norte

Tras quedarse cerca de avanzar a la Final de la Zona Norte en la temporada pasada, los guindas desean consolidar un conjunto serio y difícil de vencer, por lo que consiguieron contratar a un pelotero con virtudes tanto ofensivas como defensivas que apunta a fortalecer el roster e incrementar la competencia interna.

Los Algodoneros sorprendieron al hacerse de los servicios del puertorriqueño Emmanuel Rivera, el infielder que recientemente defendió los colores de su país en el Clásico Mundial 2026 y que, además, también está respaldado por una trayectoria de cinco temporadas en MLB donde jugó con Reales de Kansas City, Arizona Diamondbacks, Miami Marlins y Baltimore Orioles.

Sultanes por la reivindicación

Pese haber tenido una buena actuación en el año anterior que le permitió llegar a la Final de la Zona Norte, los Sultanes de Monterrey despidieron a su antiguo manejador para contratar a Henry Blanco, quien se presenta con la obligación de devolver a los fantasmas grises a lo más alto de la competencia.

Asimismo, la novena norteña logró reforzarse con el cátcher Omar Narváez, quien hará su debut en la LMB, tras jugar la última década en Ligas Mayores con Medias Blancas de Chicago, Marineros de Seattle, Cerveceros de Milwaukee y los Mets de Nueva York.

Charros ante la consolidación

Aunque nadie apostaba por los Charros de Jalisco, el equipo albiazul mostró carácter para ir contra todo pronóstico y pelear por la Serie del Rey, realizando una estupenda campaña que lo llevó a ser el caballo negro. Sin embargo, ahora a los dirigidos por Benjamín Gil les tocará buscar la consolidación para demostrar que nada fue producto de la suerte.

Para esta campaña, Jalisco trató de mantener a la mayor parte de la base que obtuvo éxito en 2025 y también a varios de sus jugadores que levantaron el campeonato en el invierno pasado en LMP, y además sumó a gente con experiencia en grandes ligas como Zach Plesac, Amir Garrett y A.J. Puckett. Además de traer desde el comienzo a Willie Calhoun, quien fue pieza fundamental en los resultados que Charros obtuvo en la temporada pasada.

MF