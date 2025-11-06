Mazatlán recibirá este viernes a Necaxa en un partido correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025. A continuación, te contamos el horario y los canales donde podrás seguir la transmisión en vivo.

Cómo llegan Mazatlán y Necaxa a la Jornada 17 de la Liga MX

Este viernes, los Rayos de Necaxa visitan al Mazatlán FC, en la última fecha de la fase regular del Apertura 2025.

Necaxa, a pesar de una temporada donde no estuvo en los primeros puestos del campeonato, matemáticamente tiene la posibilidad de aspirar a un puesto en el Play-In.

Los dirigidos por Fernando Gago, que al parecer tendría su último partido con los de Aguascalientes, tienen la misión de ganar su partido ante los mazatlecos y esperar a que terminen todos los juegos de la última jornada, ya que dependen de cinco equipos (Pumas, Santos, Atlas, Gallos y San Luis), los cuales tendrían que perder para que los Rayos pudiera meterse en el Play-In. Acumulan 16 puntos y se encuentra en la posición 15 de la tabla general.

Por su parte, Mazatlán cuenta con 13 unidades y ya no pelea por nada en el certamen.

Los pupilos de Robert Dante Siboldi esperan cerrar de manera digna el Apertura 2025 ante su gente y posteriormente planear lo que será el siguiente torneo.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs Necaxa de la J17 - Liga MX

El compromiso de la Jornada 17 tendrá lugar este viernes 7 de noviembre en el Estadio El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa, y comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se podrá ver por streaming, en televisión abierta, y seguir en directo mediante las redes sociales de ambos equipos, así como conocer los resultados que ofrecerá EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 7 de noviembre, 21:00 horas

Viernes 7 de noviembre, 21:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF