Todos los amantes del automovilismo se preparan para vivir un fin de semana lleno de adrenalina con la llegada del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 (F1). Este esperado evento se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre. Te dejamos los detalles de la transmisión, así como los horarios, para que no te lo pierdas en vivo.

Según la información oficial de la F1, la competencia principal se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y constará de 71 vueltas al trazado de 4.309 kilómetros.

El Autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos, es un autódromo que se encuentra en el barrio de Interlagos en São Paulo, Brasil.

Horario de las prácticas libres y carrera del GP de Brasil 2025 de F1

Te presentamos el calendario del GP de Brasil 2025 con los horarios y canales de transmisión de las prácticas libres, la clasificación y la carrera, para que puedas seguir completamente en vivo las actividades durante todo el fin de semana.

EVENTO FECHA HORARIO Primera prueba libre Viernes 7 de noviembre 08:30 horas Clasificación Sprint Viernes 7 de noviembre 12:30 horas Carrera Sprint Sábado 8 de noviembre 08:00 horas Clasificación (Qualy) Sábado 8 de noviembre 12:00 horas GP de Brasil 2025 Domingo 9 de noviembre 11:00 horas

Si bien este año el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez no participa en la F1, la adrenalina se mantiene intacta. Ya se confirmó que el jalisciense regresará el próximo año como parte del nuevo equipo Cadillac, pero por ahora la atención se centra en su excompañero de Red Bull, Max Verstappen, quien ha quedado rezagado en la lucha por conseguir su quinto campeonato mundial consecutivo. Al mismo tiempo, McLaren ha acaparado reflectores gracias a su dominio tanto en la clasificación de constructores como en la de pilotos, convirtiéndose en los protagonistas del año.

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de Brasil 2025

La carrera principal de la F1, después de las pruebas libres y la clasificación, podrá ser vista en México a través de SKY Sports en televisión restringida, así como en la plataforma F1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora (carrera principal): Domingo 9 de noviembre, 11:00 horas

Domingo 9 de noviembre, 11:00 horas Sede: Circuito Interlagos, São Paulo, Brasil

Circuito Interlagos, São Paulo, Brasil Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

