Christian Martinoli y Luis García anuncian el regreso de "Farsantes con Gloria"

Los comentaristas deportivos, Christian Martinoli y Luis García , han confirmado el lanzamiento oficial de su nuevo proyecto: " Farsantes con Gloria ". El anuncio, realizado este 5 de noviembre a través de las redes sociales oficiales del podcast, fue motivo de tendencia para sus miles de seguidores que disfrutan de la inigualable química entre ambos fuera de las canchas.

El para nada esperado regreso, según dijeron ellos mismos, se oficializó con un mensaje en la cuenta de Instagram @farsantescongloria, a través del cual podemos notar el tono que tendrá el show: " El podcast que nadie pidió, que muchos no querían, pero que todos terminarán viendo. Los 'Farsantes Con Gloria' están de regreso para seguir moviendo entrañas, hablando como a ustedes les gusta: sin filtros y sin censura ".

Anuncio del podcast de Christian Martinoli y Luis García desde redes sociales. IG / @farsantescongloria

La primera emisión de este podcast será este domingo 9 de noviembre a las 20:30 horas . El formato será completamente en vivo y se transmitirá a través del canal de YouTube del Dr. García, lo que garantizará, según declararon, una interacción directa con la audiencia. El mensaje de arranque es claro: " ¡Agárrense de las manos o de donde quieran porque volvemos con todo! ".

¿Qué esperar del podcast "Farsantes con Gloria"?

El proyecto es una extensión de la amistad entre Martinoli y García; los comentaristas compartirán de forma irreverente y cómica las historias detrás de cámaras de sus coberturas, su dinámica personal y su peculiar visión del futbol y la vida en general.

En el contenido del podcast, las y los seguidores de este dúo podrán esperar charlas muy informales y cómicas que abarcan temas variados, no siempre relacionados con el deporte. Los temas incluirán:

Música

Experiencias personales

Bromas y anécdotas

Deporte (por supuesto)

Además, se espera que el proyecto cuente con invitados especiales conocedores del medio deportivo, lo que sin duda enriquecerá las dinámicas y las discusiones sin censura que ofrece el proyecto, con el sello único e irreverente que ha catapultado a la fama a Christian Martinoli y a Luis García.

